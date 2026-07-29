Российские активисты Емельянова и Мовлаев написали письма президенту Казахстана с просьбой не экстрадировать их в Россию

Российские активисты Юлия Емельянова и Мансур Мовлаев, задержанные казахстанскими властями, написали письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву (письма есть в распоряжении The Insider) с просьбой остановить процесс их экстрадиции в Россию. В начале 2026 года Генпрокуратура республики одобрила экстрадицию россиян на родину, однако правозащитникам удалось затормозить процесс с помощью апелляций.

Как писал ранее The Insider, петербурженка Емельянова была задержана в аэропорту Алматы во время пересадки на рейс. С тех пор девушка находится в СИЗО. Под стражей находится и Мовлаев, который выступал с критикой Рамзана Кадырова и подвергался пыткам в Чечне.

В письме Токаеву, которое предоставили The Insider «Консулы Антивоенного комитета», Емельянова подробно рассказывает свою историю и отмечает, что ее обращение «продиктовано отчаянным положением», в котором активистка «оказалась из-за предвзятости российских органов правопорядка и правосудия и [при] попустительстве их казахстанских коллег»:

«Прошу вас посодействовать мне в решении этой ситуации, от разрешения которой в прямом смысле слова зависит моя жизнь. В ваших силах обеспечить мне справедливый и объективный суд или, возможно, даже отменить преждевременное решение Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о моей экстрадиции. Я верю, что для вас права человека не пустой звук, и вы, как и я, верите, что перед законом все равны. Уповаю на ваше вмешательство».

Мовлаев в своем письме президенту Казахстана отмечает, что уже второй год находится под экстрадиционным арестом по запросу «чеченских властей», основанному на сфабрикованном деле. В обращении правозащитник также подробно рассказывает свою историю и подчеркивает, что не просит Токаева «о политическом решении»:

«Я прошу лишь не допустить, чтобы меня вернули в руки тех людей, от которых мне однажды уже удалось спастись ценой невероятных страданий. Если меня выдадут, я искренне убежден, что живым я уже не вернусь… Если это возможно, помогите остановить мою экстрадицию, предоставить мне защиту либо дать возможность безопасно выехать в третью страну, которая готова принять меня. Я обращаюсь к вам не только как к президенту Казахстана, но и как к человеку. История казахского народа знает цену человеческому состраданию и взаимопомощи. В самые тяжелые времена для моего народа, в годы депортации 1944 года, казахская земля спасала чеченцев, которые оказались на грани гибели. Именно поэтому сегодня я с надеждой обращаюсь к вам. Помогите мне сохранить самое ценное, что есть у человека, — жизнь».

Как рассказали The Insider адвокаты, защищающие активистов в Казахстане, решение об отказе Емельяновой и Мовлаеву уже вступило в законную силу:

«Теперь подана кассационная жалоба, дата рассмотрения в кассационном суде еще не назначена. Экстрадиция сейчас приостановлена до окончания срока обжалования по беженству. То есть после кассации может быть экстрадиция. По Мансуру есть временные меры [срочные меры ООН — Комитет ООН по правам человека призвал Казахстан не выдавать правозащитника России], но неизвестно, будет ли их соблюдать наше государство».

Консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева в беседе с The Insider выразила мнение, что обращение к Токаеву может сыграть положительную роль в судьбе Юлии и Мансура:

«Президент Казахстана — гарант Конституции, прав и свобод человека. Поэтому мы обращаемся к нему с просьбой обратить внимание на эти дела и не отдавать политических активистов в руки преступному режиму. Я сама лично слушала, как делегации Казахстана в ПАСЕ и ОБСЕ утверждали, что следуют европейским ценностям по правам человека, пора доказать это не только словом, но и делом».

Ранее «Консулы Антивоенного комитета», Международное общество прав человека (ISHR/IGFM) и проект «Ковчег» потребовали от президента Казахстана остановить обе экстрадиции, освободить активистов и разрешить им безопасно выехать в третьи страны.

В апреле The Insider опубликовал подробный текст об ухудшении обстановки вокруг антивоенных россиян, пытающихся получить убежище или найти спасение в странах Запада и ближнего зарубежья. Опрошенные правозащитники тогда отмечали, что Казахстан стал одной из стран, особенно выделяющихся на общем фоне: республику не советуют посещать даже с целью транзита.

Против Мовлаева в России возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме, против Емельяновой — о краже.