Чеченский активист Мовлаев выжил после попытки суицида в СИЗО Алматы. «Его кровь на руках казахстанских властей» — правозащитница

Чеченский активист Мансур Мовлаев совершил попытку суицида в СИЗО в Казахстане. Как рассказала The Insider консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева, врачам удалось спасти россиянина. Она также отметила, что его адвокаты подали в Верховный суд после того, как кассационный суд республики оставил в силе отказ ему в убежище и фактически открыл путь для его экстрадиции в РФ.

О том, что Мовлаев совершил попытку самоубийства в СИЗО Алматы, первой со ссылкой на адвоката Вадима Дроздова сообщила «Новая газета Европа». Активист, которого, как рассказывал The Insider, могут в любой момент экстрадировать в Россию, оставил предсмертную записку. В ней он попросил помочь российской активистке Юлии Емельяновой, также находящейся в СИЗО в Казахстане под угрозой экстрадиции. Он написал:

«Прошу прощения у всех моих друзей, родных, адвокатов, посольства Евросоюза, Нидерландов, Франции и Комитета ООН, которые пытались спасти мою жизнь. Простите меня, я устал от несправедливости! Ни суд, ни прокуратура нас не слышат! Они будут меня мучать, пытать и убьют, ещё скажут, что я сам… Я больше не позволю себя пытать! 16 месяцев я жил страхом быть экстрадированным и надеждой… Сейчас только страх! У Казахстана я прошу лишь одно, похоронить меня здесь, в Казахстане. Чтобы даже мой труп они не получили! Спасибо хотя бы Юлию…!»

Консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева подтвердила The Insider, что Мовлаев совершил попытку суицида. По ее словам, врачам удалось зашить раны и спасти активиста. Она отметила:

«Мансур жив. Но его кровь на руках казахстанских властей. Не могу даже представить, насколько им — и Мансуру, и Юле — там больно и как страшно. Мы будем продолжать бороться за ребят. Сейчас уже подана жалоба в Верховный суд Казахстана».

Несмотря на обращение в высшую инстанцию, власти Казахстана больше ничто не удерживает от экстрадиции активиста в Россию после отказа в кассационном суде. Как поясняла Кучушева, выдача Мовлаева может произойти в любой момент, «как только согласуют с российской стороной, через какой пункт его передавать».

Генпрокуратура Казахстана одобрила экстрадицию Мовлаева еще в начале 2026 года. Как сообщал The Insider, в июле российские активисты Юлия Емельянова и Мансур Мовлаев, задержанные местными властями, написали письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой остановить процесс их выдачи в Россию. «Консулы Антивоенного комитета», Международное общество прав человека (ISHR/IGFM) и проект «Ковчег» также потребовали от президента Казахстана остановить обе экстрадиции, освободить активистов и разрешить им безопасно выехать в третьи страны.

В апреле The Insider опубликовал подробный текст об ухудшении обстановки вокруг антивоенных россиян, пытающихся получить убежище или найти спасение в странах Запада и ближнего зарубежья. Опрошенные правозащитники тогда отмечали, что Казахстан стал одной из стран, особенно выделяющихся на общем фоне: республику не советуют посещать даже с целью транзита.

Против Мовлаева в России возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме, против Емельяновой — о краже.