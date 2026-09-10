Казахстан готовится в любой момент выдать России чеченского активиста Мовлаева. Правозащитники обещают добиваться санкций против республики

Власти Казахстана больше ничто не удерживает от экстрадиции российского активиста Мансура Мовлаева в РФ после того, как кассационный суд республики оставил в силе отказ ему в убежище. Об этом The Insider рассказала консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева. Она напомнила, что в отношении россиянина действуют срочные меры ООН, запрещающие выдавать Мовлаева в Россию, однако нет никакой гарантии, что Астана будет им следовать. Генпрокуратура Казахстана одобрила его экстрадицию еще в начале 2026 года.

Кассационный суд по административным делам Казахстана оставил без изменений решения нижестоящих инстанций, отказавших в убежище чеченскому активисту Мансуру Мовлаеву. Об этом «Новой газете Европа» рассказал его адвокат Вадим Дроздов. Как отметила в беседе с The Insider правозащитница Маргарита Кучушева, занимающаяся делом россиянина, на практике это означает, что экстрадировать его могут в любой момент:

«Мансура могут экстрадировать, как только согласуют с российской стороной, через какой пункт его передавать. Даже при подаче в Верховный суд <защита намерена обратиться в Верховный суд — The Insider> экстрадиция не останавливается. Кроме того, не факт, что Верховный суд вообще будет рассматривать дело. С этого момента — с момента вынесения решения по кассации — экстрадиция может произойти в любой момент. Не очень ясно, как Казахстан будет смотреть на срочные меры ООН <Комитет ООН по правам человека призвал Казахстан не выдавать правозащитника России — The Insider>, которые фактически обязывают местные власти прекратить экстрадицию. Будут ли они выполнять свои международные обязательства? Не факт. Если не будут, то мы будем добиваться фиксации этого, поскольку речь идет о грубейшем нарушении. Будем помогать Мансуру всем, чем возможно».

Кучушева подчеркнула, что, если Астана выдаст Мовлаева России, правозащитники намерены добиваться санкций против Казахстана во всех возможных юрисдикциях, включая персональные ограничения для судей и прокуроров. Она заявила:

«Нельзя с одной стороны входить в ПАСЕ и ОБСЕ, а с другой — выдавать политических активистов в Россию, в случае Мансура — в Чечню на верную смерть. Это недопустимо, и Казахстан должен быть за это публично наказан».

Генпрокуратура Казахстана одобрила экстрадицию Мовлаева еще в начале 2026 года. Как сообщал The Insider, в июле российские активисты Юлия Емельянова и Мансур Мовлаев, задержанные местными властями, написали письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой остановить процесс их выдачи в Россию. «Консулы Антивоенного комитета», Международное общество прав человека (ISHR/IGFM) и проект «Ковчег» также потребовали от президента Казахстана остановить обе экстрадиции, освободить активистов и разрешить им безопасно выехать в третьи страны.

В апреле The Insider опубликовал подробный текст об ухудшении обстановки вокруг антивоенных россиян, пытающихся получить убежище или найти спасение в странах Запада и ближнего зарубежья. Опрошенные правозащитники тогда отмечали, что Казахстан стал одной из стран, особенно выделяющихся на общем фоне: республику не советуют посещать даже с целью транзита.

Против Мовлаева в России возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме, против Емельяновой — о краже.