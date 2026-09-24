Администрация Трампа предложила три шага для деэскалации войны России против Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предложила предпринять три немедленных шага для деэскалации войны России против Украины. Первый шаг: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Второй: возобновление работы зернового коридора в Чёрном море. Третий: переговоры с участием США, России и Украины.

По словам Зеленского, администрация Трампа настаивает на трех немедленных шагах, которые помогут в дальнейшем остановить войну. В Вашингтоне считают, что после прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре двух стран и открытия зернового коридора в Чёрном море возможна организация трехсторонних переговоров США, России и Украины, вероятно, в Абу-Даби. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к энергетическому перемирию, как и к трехсторонней встрече:

«Мы открыты — любая страна, любой формат».

Он также добавил, что предложил Трампу рассмотреть трехстороннюю встречу президентов на саммите G20, который должен пройти в декабре в Майами и куда американская сторона уже пригласила Владимира Путина. При этом Зеленский выразил сомнение, что президент РФ действительно готов к переговорам. По мнению украинского лидера, Путин «найдет причину», чтобы не встречаться с ним и Трампом в таком формате.

В начале сентября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и Киеве. По итогам встреч Кушнер заявил, что Трамп поручил им подготовить «пакет для мира», а американская сторона рассчитывает вернуться к трехсторонним переговорам, которые прекратились полгода назад после начала войны США с Ираном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября заявлял, что о заключении энергетического перемирия «предметных разговоров не ведется». Трамп 14 сентября утверждал, что Россия и Украина согласились больше не наносить удары по энергетическим объектам на территории друг друга. Однако взаимные атаки после этого продолжились. Песков назвал эту публикацию президента США «в целом очень хорошей идеей». 24 сентября пресс-секретарь Путина заявил, что «нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию».