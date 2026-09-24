Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.4

EUR

96.74

OIL

107.67

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

540

 

 

 

 

 

Новости

Администрация Трампа предложила три шага для деэскалации войны России против Украины — Зеленский

The Insider
Фото: Brendan Smialowski/ AFP

Фото: Brendan Smialowski/ AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предложила предпринять три немедленных шага для деэскалации войны России против Украины. Первый шаг: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Второй: возобновление работы зернового коридора в Чёрном море. Третий: переговоры с участием США, России и Украины.

По словам Зеленского, администрация Трампа настаивает на трех немедленных шагах, которые помогут в дальнейшем остановить войну. В Вашингтоне считают, что после прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре двух стран и открытия зернового коридора в Чёрном море возможна организация трехсторонних переговоров США, России и Украины, вероятно, в Абу-Даби. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к энергетическому перемирию, как и к трехсторонней встрече:

«Мы открыты — любая страна, любой формат».

Он также добавил, что предложил Трампу рассмотреть трехстороннюю встречу президентов на саммите G20, который должен пройти в декабре в Майами и куда американская сторона уже пригласила Владимира Путина. При этом Зеленский выразил сомнение, что президент РФ действительно готов к переговорам. По мнению украинского лидера, Путин «найдет причину», чтобы не встречаться с ним и Трампом в таком формате.

В начале сентября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и Киеве. По итогам встреч Кушнер заявил, что Трамп поручил им подготовить «пакет для мира», а американская сторона рассчитывает вернуться к трехсторонним переговорам, которые прекратились полгода назад после начала войны США с Ираном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября заявлял, что о заключении энергетического перемирия «предметных разговоров не ведется». Трамп 14 сентября утверждал, что Россия и Украина согласились больше не наносить удары по энергетическим объектам на территории друг друга. Однако взаимные атаки после этого продолжились. Песков назвал эту публикацию президента США «в целом очень хорошей идеей». 24 сентября пресс-секретарь Путина заявил, что «нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Администрация Трампа предложила три шага для деэскалации войны России против Украины — Зеленский»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте