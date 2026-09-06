После переговоров в Киеве США заявили о подготовке «пакета для мира» и возвращении к трехсторонним встречам

«Президент Трамп сейчас сосредоточен на том, чтобы не просто остановить конфликт, а создать рамки, которые могли бы привести к долгосрочному миру. Именно поэтому президент Трамп поручил Стиву и мне, по сути, сформировать „пакет для мира“. Мы со Стивом считаем, что продуктивным будет возвращение к трехстороннему формату переговоров, который мы пробовали около шести месяцев назад. Мы обсудили это с обеими сторонами и надеемся, что скоро к этому вернемся»,

— заявил Кушнер.

Уиткофф, в свою очередь, сказал, что Трамп попросил их приехать в Украину, чтобы возобновить переговорный процесс. «Для нас очень важно достичь результата», — заявил спецпосланник.

Зеленский сообщил, что в Киеве прошли три раунда «предметных» переговоров. По его словам, стороны обсуждали в том числе ПВО, энергетическую поддержку и подготовку Украины к зиме. Президент отметил, что пока ситуация указывает на то, что война продолжится и зимой, и добавил, что в таком случае Киев рассчитывает на «зимний пакет» поддержки со стороны США и европейских партнеров.

Президент Украины также заявил, что сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров, а Киев будет добиваться возобновления трехсторонних встреч. «Надо делать все, чтобы трехсторонние встречи были. Посмотрим, на что согласится Россия», — сказал Зеленский. Он также назвал антибаллистические возможности Украины «слабым местом» и сообщил, что рассчитывает усилить их после предстоящих встреч в Норвегии и Канаде.

Американские переговорщики прибыли в Киев после встречи с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября. Переговоры в Кремле продолжались 3 часа 10 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков по их итогам говорил, что Уиткофф и Кушнер предложили несколько возможных путей урегулирования и обещали учитывать позицию Путина на переговорах в Киеве. Содержание этих предложений российская сторона не раскрывала.

Накануне нынешних встреч Трамп сообщил, что его представители везут Москве и Киеву новое предложение о завершении войны, не раскрыв его деталей. Представитель Белого дома после переговоров в Кремле заявил Reuters, что обсуждения были содержательными, а о дальнейших шагах американская сторона объявит в ближайшие недели.

На время визита Уиткоффа и Кушнера Москва приостановила удары по Киеву, а Украина согласилась не атаковать Москву до понедельника, 7 сентября. На другие регионы Украины российская пауза не распространялась. Зеленский после переговоров в Киеве пошутил, что американские посланники «сработали даже лучше, чем системы Patriot» для жителей столицы, и попросил их приезжать чаще.