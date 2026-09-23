ЦБ потребует от банков ужесточить проверки происхождения наличных у клиентов

Центробанк России разошлет банкам новую рекомендацию об ужесточении проверки того, откуда у клиентов берутся наличные. Об этом рассказал руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме Ассоциации банков России, передает РБК. Требования коснутся как граждан, так и компаний.

По словам Шабли, регулятор не выступает против наличных как таковых, но хочет пресечь оборот денег неустановленного происхождения, ведь теневой бизнес пользуется «кэшем», чтобы обходить контроль. Он сказал:

«Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств».

Чиновник уточнил, что в документе будут скорректированы типологии подозрительных операций. Рекомендация затронет внесение денег на счета и конверсионные операции, опубликовать ее планируют в ближайшее время. Источником сомнительной наличности, по словам Шабли, чаще всего оказываются рынки и нелегальные криптообменники. Кроме того, ЦБ намерен вскоре предложить поправки к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ в части проверки источников средств.

Устойчивый отток денег в наличность продолжается с марта 2026 года. С начала года объем наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей, а в сентябре к 22-му числу прибавил еще более 380 млрд рублей, следует из данных регулятора. В Сбербанке ранее связывали повышенный спрос на банкноты с тем, что бизнес приспосабливается к налоговым изменениям 2026 года.

В августе только за первые две недели месяца вкладчики вывели из российских банков 286,4 млрд рублей на фоне опасений изъятия сбережений.