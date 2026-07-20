Рост объема наличных в обращении на 2,5 трлн рублей с февраля говорит о кризисе доверия к банкам и государству — экономист

С начала февраля по 16 июля объем наличных денег в обращении в России вырос примерно на 2,42 трлн рублей. Только за первую половину июля он увеличился на 513 млрд рублей — больше, чем за весь май или июнь. Показатель включает наличность на руках у населения, в кассах компаний, коммерческих банков и банкоматах.

Экономист Максим Блант считает такую динамику проявлением более широкого кризиса доверия к банкам и государственным институтам. В беседе с The Insider эксперт отметил, что основную часть прироста создают частные вкладчики, а компании запасаются наличными из-за отключений мобильного интернета и сбоев безналичной оплаты:

«Если граница между нормальным запасом наличных и тревожным сигналом и существовала, то ее давно перешли. Рост наличности фиксируется с февраля и идет по нарастающей. Для финансового сектора это неприятная ситуация, потому что она свидетельствует, во-первых, о потере доверия, а во-вторых — о том, что при снижении ставок риски хранения денег в банках в глазах вкладчиков начинают перевешивать доходность депозитов. Основная часть прироста — это все-таки частные вкладчики, которые стали меньше доверять банкам. Но наличные накапливают и компании, особенно после того, как начались отключения интернета и проблемы с оплатой. Для бизнеса это уже не прихоть и не страхи, а стратегия, нацеленная на выживание. Если компания не хочет, чтобы в один момент ее работа оказалась парализована, она должна иметь запас наличности. Я бы говорил о более широком кризисе доверия. Россияне осознали, что живут в воюющей стране, и каждый день получают этому подтверждения. В такой ситуации реакция понятна: иметь запас наличных, а еще лучше — иностранной валюты — на случай финансового кризиса. Повышение налогов также сыграло на потерю доверия к государственным институтам: бизнес видит, что главным приоритетом остается финансирование войны. Пока не видно позитивных факторов, которые могли бы переломить эту динамику».

По словам Бланта, переход средств из безналичной формы в наличную может создавать дополнительные риски для банков, особенно небольших, а также затрудняет контроль денежных потоков со стороны налоговых и финансовых органов. Блант также предупредил, что продолжительный рост наличной массы может через несколько месяцев усилить инфляционное давление.

19 июля «Коммерсантъ» сообщил, что несколько крупнейших российских банков начали повышать ставки по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, пытаясь остановить отток средств со срочных депозитов. В мае клиенты вывели с таких вкладов 550 млрд рублей — это стало крупнейшим оттоком с начала 2026 года. В первой декаде июля средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках выросла впервые с декабря 2025 года — до 12,79% годовых.