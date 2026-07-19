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Новости

Российские банки начали повышать ставки по коротким вкладам. Так они пытаются остановить рекордный отток денег — «Коммерсантъ»

The Insider
Алексей Сухоруков / РИА Новости

Алексей Сухоруков / РИА Новости

Несколько крупнейших российских банков с конца июня повысили ставки по краткосрочным вкладам и накопительным счетам. Финансовые организации пытаются привлечь новых клиентов на фоне рекордного оттока денег со срочных депозитов, пишет газета «Коммерсантъ».

Банк «Дом.РФ» увеличил надбавку по отдельным вкладам на 0,7 процентного пункта. Газпромбанк и Совкомбанк подняли ставки на 0,1–0,6 пункта в зависимости от срока и дополнительных условий. Альфа-Банк предложил вклад под 20% годовых при его открытии в отделении.

В основном повышенные ставки действуют по вкладам на срок до трех месяцев и предназначены для новых клиентов или «новых денег» — средств, которые ранее не находились на счетах этого банка.

По данным Центробанка, в первой декаде июля средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках выросла на 0,04 процентного пункта — до 12,79% годовых. Показатель увеличился впервые с декабря 2025 года.

Банки повысили ставки после того, как в мае клиенты вывели со срочных депозитов 550 млрд рублей. Это стало крупнейшим оттоком с начала года. Эксперты связывают его со снижением доходности вкладов: часть клиентов переводит деньги между банками или выбирает другие способы инвестирования. Дальнейшая ситуация будет зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке, которое ожидается 24 июля.

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