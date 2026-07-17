В первой половине июля россияне вывели из банков 513 млрд рублей наличными — вдвое больше, чем в предыдущие месяцы

Объем наличных денег в обращении в России с 1 по 16 июля увеличился на 513 млрд рублей, следует из данных Банка России. За половину месяца прирост оказался больше, чем за весь май или июнь, а его темпы примерно вдвое превысили среднемесячный показатель второго квартала.

В апреле объем наличных вырос на 678,7 млрд рублей, в мае — на 327,5 млрд, а в июне — на 426,4 млрд рублей. В среднем за эти три месяца прирост составлял 477,5 млрд рублей за полный месяц. В июле сопоставимая сумма была выпущена в обращение всего за 16 дней. На 1 июля общий объем наличных вне Банка России составлял 20,9 трлн рублей.

Рост спроса на наличные в 2026 году начался в феврале после январского сокращения. В феврале их объем увеличился на 229,6 млрд рублей, а в марте — на 301,1 млрд. С начала февраля по 16 июля объем наличных в обращении вырос примерно на 2,42 трлн рублей.

Показатель ЦБ не означает, что все эти деньги находятся на руках у граждан. Он отражает объем банкнот и монет, находящихся вне касс Центробанка. В него входят деньги на руках у населения и в кассах компаний, а также наличность в кассах и банкоматах коммерческих банков.

Годом ранее динамика была значительно слабее. В первой половине 2025 года объем наличных сначала сокращался: с января по май он уменьшился примерно на 936 млрд рублей. Рост возобновился в июне, когда в обращение поступило 214,7 млрд рублей, а за весь июль — еще 196,8 млрд. Таким образом, прирост за первую половину июля 2026 года в 2,6 раза превысил показатель за весь июль 2025-го.

Банк России ранее связывал повышенный спрос на наличные в том числе с отключениями мобильного интернета. В мартовском обзоре денежно-кредитных условий регулятор отмечал, что такие отключения побуждают население и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей.

В июне заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что электронные способы оплаты работают нестабильно и в некоторых магазинах и кафе из-за перебоев с мобильным интернетом или терминалами расплатиться можно только наличными. Также Заботкин отмечал, что наличные деньги частично обслуживают и теневой сектор экономики. При этом он подчеркивал, что рост не является беспрецедентным: по динамике, по его словам, он «скорее соответствует» началу 2023 года. В то же время в абсолютном выражении в наличном обороте сейчас находится максимальная денежная масса наличных.