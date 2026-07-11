ВТБ ограничил снятие наличных с карт других банков в аннексированном Крыму на фоне энергокризиса. Жители жалуются на качество бензина

ВТБ временно ограничил снятие наличных с карт сторонних банков в своих банкоматах в аннексированных Крыму и Севастополе. Ограничения будут действовать до 1 августа, пишет РБК со ссылкой на банк. В кредитной организации подтвердили, что скорректировали лимиты для карт сторонних банков, но не уточнили, одинаковы ли они для клиентов всех организаций. Для собственных клиентов ВТБ условия не изменились.

В банке объяснили решение повышенной нагрузкой на банкоматную сеть на фоне действующего режима чрезвычайной ситуации и желанием обеспечить приоритетный доступ к наличным своим клиентам. На полуострове работают около 1,4 тысячи банкоматов ВТБ, однако часть из них зависит от электроснабжения. Устройства в некоторых отделениях подключены к генераторам.

ВТБ стал опорным банком на полуострове после поглощения Российского национального коммерческого банка, который считался крупнейшим в Крыму. Незадолго до этого, 9 июля, об изменениях предупредил Петербургский социальный коммерческий банк. Его клиенты могут снимать в банкоматах ВТБ не более 15 тысяч рублей за одну операцию в сутки и 50 тысяч рублей в месяц. Прежние лимиты составляли 150 и 300 тысяч рублей соответственно.

Другие работающие на полуострове банки об ограничениях пока не объявляли. В Сбербанке, ПСБ, банке «Россия» и Черноморском банке развития и реконструкции заявили, что располагают достаточными запасами наличных.

Режим ЧС в аннексированном Крыму и Севастополе ввели 26 июня. До этого на полуострове ограничили электроснабжение из-за перегрузки сетей, а крупнейшие банки начали подключать отделения к независимым источникам питания.

На полуострове продолжаются перебои с топливом. Власти вводили ограничения на заправках и временно прекращали свободную продажу бензина. Правительство России признало ситуацию «непростой», а назначенные Москвой власти Севастополя сообщили, что цена АИ-95 выросла более чем вдвое, до 197 рублей за литр.

Жители полуострова также жалуются на возможное ухудшение качества топлива. Канал «Крымский ветер» опубликовал фотографии бензина, который сейчас продают на местных АЗС: он заметно бледнее топлива, купленного до возникновения дефицита. Водители утверждают, что изменилась и работа автомобилей. Официально это пока не комментировали.