Проклятие печатного станка. Как диктаторы и популисты добиваются контроля над центробанками и почему это всегда плохо кончается

Если управляющий ФРС не покидает свой пост досрочно, а Сенат не медлит с утверждением президентского кандидата, то назначения происходят по строгому графику — 31 января каждого четного года. Таким образом, если никто в руководстве ФРС не уходит раньше времени в отставку и не умирает, то глава государства за один срок своих полномочий может заменить лишь двух из семи руководителей.

Наградить угодных и наказать неугодных президент может двумя способами. Во-первых, когда полномочия управляющего истекают, его можно переназначить на новый 14-летний срок — или не переназначить. Во-вторых, раз в четыре года президент назначает одного из управляющих главой ФРС и еще одного — заместителем. При этом, конечно, любой президент выбирает наиболее удобных для себя людей.

Управляющего, чей срок завершился, почти всегда переназначают на новый: за последние 45 лет лишь трижды случалось иначе. Например, 31 января 2006 года президент Буш-младший не переназначил Алана Гринспена. Вероятно, скоро появится еще один прецедент: в конце января этого года истекли полномочия управляющего в кресле № 3, которое занимал Стивен Майран, и вместо него Трамп выдвинул Кевина Уорша. Сенат еще не утвердил кандидатуру последнего.

Иногда места управляющих ФРС по несколько лет остаются вакантными. Например, кресло № 4 занимает нынешний глава ФРС Джером Пауэлл, некогда фаворит, а ныне враг Трампа. Нормальный график назначения на это кресло — 31 января 2000-го, 2014-го, 2028-го годов и так далее. До 2006 года в этом кресле сидел кандидат Клинтона Роджер Фергюсон. После его отставки президент Буш-младший назначил Фредерика Мишкина, но тот тоже ушел досрочно, и с сентября 2008-го по май 2012-го место было вакантным. И лишь тогда уже Барак Обама отдал это кресло Пауэллу до 31 января 2014 года.

В отличие от Фергюсона и Мишкина, Пауэлл пробыл в должности до конца своих полномочий, а в 2014 году был переназначен Обамой на новый 14-летний срок — до 31 января 2028 года. И хотя председателем с мая 2026 года он уже не будет, но в совете управляющих останется.

Председательские полномочия в совете управляющих ФРС Пауэлл получил в 2018 году, в первый срок Трампа, когда завершился мандат Джанет Йеллен. Однако не прошло и года, как Трамп начал критиковать Пауэлла за готовность легко повышать процентные ставки — и чем дальше, тем более скандально Трамп нападал. Но когда в 2022 году президентом стал Джо Байден, он переназначил Пауэлла на новый срок — до мая 2026 года.

Как ломают систему

Совсем недавно Трамп объявил, кого хочет видеть во главе ФРС вместо Пауэлла, — это Кевин Уорш.

Ситуация нестандартная, потому что, как правило, в председатели выдвигают кого-то из действующих управляющих. Например, Пауэлл шесть лет был рядовым членом совета и лишь потом его возглавил. Джанет Йеллен состояла в совете управляющих в 1994–1997 годах, потом вернулась в него в 2010 году уже как заместитель председателя и только в 2014–2018 годах руководила сама.

Кевин Уорш был управляющим в 2006–2011 годах, но ушел в отставку из-за несогласия с большинством коллег по руководству ФРС. С его точки зрения, они выпускали слишком много долларов, чтобы скупать ипотечные облигации в рамках очередных «количественных смягчений».

Уорш имеет репутацию антиинфляционного ястреба. Кроме того, в свое время он оказался самым молодым управляющим ФРС за всю ее историю, получив должность в 35 лет и сделав перед этим блестящую карьеру на Уолл-стрит.