Доля расчетов в наличных в России в апреле достигла 30% — Forbes

Доля платежей наличными в общем количестве расчетов, проведенных в России в апреле, достигла 30%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» «Платформы ОФД». Это на пять процентных пунктов выше, чем за тот же период прошлого года (25%).

По итогам I квартала доля наличных расчетов также выросла — с 26% в IV квартале прошлого года до 28%. Как отмечает издание, тенденция связана с отключениями интернета и адаптацией бизнеса к вводу НДС на услуги банковского эквайринга с 1 января.

Среди отраслей с наиболее высокой долей расчетов наличными называются строительство, ремонт, продажа продуктов питания, мебели и фурнитуры, а также гостиничная сфера, услуги в развлекательных центрах и автосервисах. В этих областях доля наличных транзакций в I квартале превысила 35%.

Согласно данным Банка России, на 1 апреля объем наличных денег в экономике (без учета денег в кассах кредитных организаций) составил 18,4 трлн рублей. За год этот показатель вырос на 12,2%.