«АСТ» зафиксировало рекордный интерес к бумажным картам в России. Центробанк сообщил о росте спроса на наличные

Продажи литературы из категории «Атласы и карты автодорог» в России увеличились на 55% год к году, сообщили в «АСТ нонфикшн». В издательстве называют интерес к аналоговой картографии рекордным и связывают это с отключениями связи:

«На фоне новостей об ограничениях интернета россияне массово возвращаются к бумажным картам. Тенденция наметилась еще несколько лет назад. Данные „АСТ нонфикшн“ подтверждают уверенный тренд: если в 2022 году ниша сократилась на 5% в денежном выражении, то уже в 2023-м произошел скачок на 31%, в 2024-м рост продолжился — плюс 16%. В 2025 году сегмент „Атласы и путеводители для туристов“ взлетел на 41,4%, а „Атласы и карты автодорог“ — на 39,8%».

Атлас в бардачке автомобиля «возвращает себе статус предмета первой необходимости», полагают в компании. Участники рынка также отметили, что на фоне роста продаж стал заметнее дефицит картографов, которые смогли бы актуализировать карты «с учетом новых границ».

Увеличение продаж атласов и путеводителей ранее также зафиксировала сеть книжных магазинов «Читай-город». По ее данным, только в период с 6 по 10 марта в Москве купили почти на 50% больше таких изданий, чем неделей ранее.

За последние два месяца также вырос спрос на наличные деньги, сообщили в Центробанке:

«Это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом и стремлением населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры».

С начала полномасштабной войны с Украиной российские власти регулярно ограничивают работу мобильного интернета и связи, объясняя это соображениями безопасности и угрозой атак беспилотников. В ряде регионов перебои продолжаются неделями, а доступ к мобильному интернету фактически стал нестабильным на постоянной основе.

В начале мая власти Москвы, Петербурга и ряда других регионов также предупредили жителей о возможных ограничениях связи и перебоях в работе мобильного интернета в период празднования Дня Победы.