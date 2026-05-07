Жителей как минимум 23 регионов России предупредили об отключениях мобильного интернета — «На связи»

Как минимум в 23 регионах России жителей предупредили об интернет-шатдаунах на майских праздниках, подсчитал проект «На связи». Кроме того, в отдельных регионах предупреждают и о возможных ограничениях в отправке SMS-сообщений. Это значит, что люди не смогут в том числе получать сообщения от банков или проходить двухфакторную аутентификацию через SMS, отмечается в сообщении.
Согласно опубликованной карте, 9 мая ожидаются отключения мобильного интернета в следующих регионах:
- Москва и Московская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Калининградская область
- Тверская область
- Псковская область
- Ярославская область
- Вологодская область
- Орловская область
- Белгородская область
- Ростовская область
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Дагестан
- Астраханская область
- Оренбургская область
- Пермский край
- Челябинская область
- Курганская область
- Омская область
- Кемеровская область
- Сахалинская область
Ранее Минцифры объявило, что в Москве 9 мая мобильную связь «временно» отключат из соображений безопасности. Будут недоступны в том числе ресурсы из белого списка, а также сервисы отправки SMS.
Мобильные операторы (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2) предупреждали абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета и SMS в Москве в период с 5 по 9 мая.