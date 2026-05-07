Жителей как минимум 23 регионов России предупредили об отключениях мобильного интернета — «На связи»

Как минимум в 23 регионах России жителей предупредили об интернет-шатдаунах на майских праздниках, подсчитал проект «На связи». Кроме того, в отдельных регионах предупреждают и о возможных ограничениях в отправке SMS-сообщений. Это значит, что люди не смогут в том числе получать сообщения от банков или проходить двухфакторную аутентификацию через SMS, отмечается в сообщении.

Иллюстрация: «На связи»

Согласно опубликованной карте, 9 мая ожидаются отключения мобильного интернета в следующих регионах:

  • Москва и Московская область
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Калининградская область
  • Тверская область
  • Псковская область
  • Ярославская область
  • Вологодская область
  • Орловская область
  • Белгородская область
  • Ростовская область
  • Краснодарский край
  • Ставропольский край
  • Дагестан
  • Астраханская область
  • Оренбургская область
  • Пермский край
  • Челябинская область
  • Курганская область
  • Омская область
  • Кемеровская область
  • Сахалинская область

Ранее Минцифры объявило, что в Москве 9 мая мобильную связь «временно» отключат из соображений безопасности. Будут недоступны в том числе ресурсы из белого списка, а также сервисы отправки SMS.

Мобильные операторы (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2) предупреждали абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета и SMS в Москве в период с 5 по 9 мая.

