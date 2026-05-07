Жителей как минимум 23 регионов России предупредили об отключениях мобильного интернета — «На связи»

Согласно опубликованной карте, 9 мая ожидаются отключения мобильного интернета в следующих регионах:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Калининградская область

Тверская область

Псковская область

Ярославская область

Вологодская область

Орловская область

Белгородская область

Ростовская область

Краснодарский край

Ставропольский край

Дагестан

Астраханская область

Оренбургская область

Пермский край

Челябинская область

Курганская область

Омская область

Кемеровская область

Сахалинская область

Ранее Минцифры объявило, что в Москве 9 мая мобильную связь «временно» отключат из соображений безопасности. Будут недоступны в том числе ресурсы из белого списка, а также сервисы отправки SMS.

Мобильные операторы (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2) предупреждали абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета и SMS в Москве в период с 5 по 9 мая.