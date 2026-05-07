Минцифры объявило о блокировках мобильной связи, в том числе по «белым спискам», в Москве 9 мая

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT

Минцифры объявило, что 9 мая мобильную связь «временно» перекроют из соображений безопасности, а 7 и 8 мая ограничений мобильного интернета в Москве не планируется. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение на госплатформе «Макс». Многие российские издания и агентства публикуют сообщение об ограничениях, ставя вперед информацию об их отсутствии 7 и 8 числа и сообщая о том, что планируется их ввести 9 мая, глубже в тексте.

Таким образом, в День Победы в столице будет приостановлен доступ к мобильному интернету, в том числе к «белому списку» разрешенных ресурсов, а также к сервисам отправки смс. Ограничения вводятся на период проведения праздничных мероприятий.

Проводное подключение к сети и Wi-Fi при этом затронуты не будут — Минцифры особо подчеркнуло, что они продолжат работать в обычном режиме. Вместе с тем ведомство оговорилось, что, если возникнет прямая угроза безопасности, ограничения могут быть введены «оперативно» и в другие дни. В министерстве также не исключили введение блокировок в Петербурге. 

Ранее стало известно, что мобильные операторы — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 — предупредили абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета и смс в Москве на период с 5 по 9 мая.

