Российские власти потратят на блокировки интернета в 2026 году почти на 15 млрд рублей больше, чем планировалось

Российские власти потратят на расширение системы интернет-блокировок в России в 2026 году 83,7 млрд рублей — на 14,9 млрд больше, чем планировалось ранее, пишет CNews. Согласно приказу Минцифры от 19 февраля 2026 года, к концу этого года ведомство намерено довести охват фильтрации трафика до 100%, а к 2030 году — увеличить пропускную способность системы в 2,5 раза, до 954 Тбит/с.

Единственный крупный производитель оборудования для этой системы — компания «РДП.РУ», разрабатывающая DPI-решения для технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора, — получила на развитие бизнеса почти 12 млрд рублей. В 2025 году «Ростелеком» выдал ей заём примерно на 2 млрд рублей, еще 9,35 млрд поступило из неназванных источников. В феврале 2026 года долг был конвертирован в акционерный капитал через допэмиссию акций АО «Градиент» — холдинга, которому принадлежит 100% «РДП.РУ». В «Ростелекоме» назвали операцию «внутригрупповой реструктуризацией», отказавшись раскрывать имена возможных инвесторов.

Финансовый рост «РДП.РУ» происходит на фоне серьезных перебоев в работе самой системы блокировок. В середине марта 2026 года ряд заблокированных сайтов в России стал доступен — из-за перегрузки ТСПУ система переключилась в режим bypass и пустила трафик напрямую. По данным «Коммерсанта», незадолго до этого количество новых правил фильтрации резко выросло — до 40 тысяч ежедневно при обычном показателе в 10–15 тысяч. Параллельно Роскомнадзор с конца 2025 года по весну 2026-го оштрафовал десятки провайдеров за то, что те пускали часть трафика в обход ТСПУ для поддержания качества связи.

Выручка «РДП.РУ» по итогам 2025 года удвоилась — до 4,5 млрд рублей, чистая прибыль выросла с 275 млн до 837 млн рублей. Аналитики считают докапитализацию признаком того, что у компании могли появиться новые внешние инвесторы. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын сравнил ситуацию с американской Palantir, чьи акции активно растут на ожиданиях государственных контрактов.

The Insider в 2023 году выяснил, что Россия закупает оборудование для блокировок через посредников в обход санкций — в частности, серверы Huawei на процессорах Intel.