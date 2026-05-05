Российские банки начали отключать чаты в приложениях, которые пользователи использовали вместо заблокированных мессенджеров — «Верстка»

Российские банки начали отключать в своих приложениях функции переписки между пользователями, которые стали альтернативным каналом связи на фоне блокировок мессенджеров. Об этом сообщает «Вёрстка».

По данным издания, «Сбер» и Т-Банк убрали возможность диалогов и комментариев к переводам. В «Сбере» при попытке отправить сообщение появляется уведомление, что переписка больше не поддерживается. В службе поддержки банка подтвердили, что функция отключается поэтапно. Процесс начался 27 апреля и должен завершиться 5 мая, при этом в старых версиях приложения чаты пока могут сохраняться.

В Т-Банке раздел «Чат» переименовали в «Поддержку», а переписки между клиентами удалили. В обоих банках не объяснили причины изменений.



Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что ФСБ требовала не включать в «белые списки» банки, не внедрившие систему СОРМ для хранения переписки клиентов; по данным собеседников издания, кредитные организации опасались внедрения этой системы из-за риска потери пользователей.

На фоне ограничений доступа к Telegram, отключений мобильного интернета и блокировок зарубежных мессенджеров россияне изобретают всё больше нестандартных средств связи. Как ранее писал The Insider, в ход пошла даже автоматическая кормушка для кота, а также игровые приложения и таблицы Excel.