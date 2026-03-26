Кормушка для котов, «Авито», «Шахматы» и пейджер. Россияне придумывают нестандартные средства связи на фоне блокировок

Россияне изобретают всё больше нестандартных средств связи на фоне ограничений доступа к Telegram, отключений мобильного интернета и блокировок зарубежных мессенджеров. The Insider насчитал десять неожиданных решений.
Кормушка для кота
24 марта живущая на Бали москвичка Алина выложила в Instagram ролик, на котором она созванивается с родителями через автоматическую кормушку для кота. «Не pov, а real: 2026 год, всё заблокировали, и ты общаешься с родителями из России через кормушку кота», — подписала девушка.
«Авито»
Жительница Петербурга переписывалась с друзьями через объявление о пристройстве кота на «Авито». Сервис входит в белые списки и остается доступным даже во время ограничений интернета. В описании к объявлению указывалось, что у животного уже есть хозяева, а сама страница используется как чат. «У моих друзей есть ссылка на это объявление. Когда интернет работает только по белым спискам, мы переписываемся там — как сейчас с вами», — рассказала автор объявления изданию «Ротонда». Однако после появления новости «Авито» удалила объявление про кота, а аккаунт девушки отправила на проверку. В пресс-службе платформы пояснили, что объявление нарушало правило сервиса, поскольку не содержало предложения о продаже реального товара или услуги.
Таблицы Excel
Также известно об общении в таблицах Microsoft Office Excel. Одну из таких таблиц создал Telegram-канал о науке и разработках Concertzaal. В ней можно комментировать посты канала.
Приложения «Фото» и «Заметки»
11 марта High-Tech Mail опубликовали инструкцию о том, как переписываться с близкими через приложение «Фото» на iPhone, используя функцию «Общие альбомы». В комментариях под загруженными снимками можно вести полноценный чат: сообщения приходят с уведомлениями, сортируются по времени и даже удаляются. Кроме того, по аналогичной схеме можно переписываться и через приложение на iPhone «Заметки».
Игровые приложения
Известно и о переписках в приложениях для игр. Так, тревел-блогер Эльнар Мансуров выложил в Instagram видеоролик под названием «Как быть на связи без VPN и Telegram: привет из 2026-го». Там он подробно объясняет, как переписываться через игровое приложение «Шахматы».
Пейджеры, рации, стационарные телефоны
Наконец, менее креативные способы — пейджеры, рации и стационарные телефоны. В середине марта российские СМИ сообщали, что россияне стали массово скупать эти предметы. По данным газеты «Ведомости», оборот раций на маркетплейсе Wildberries вырос на 27%, пейджеров – на 73%, стационарных телефонов – на четверть.