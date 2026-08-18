WP: Россияне вывели из банков рекордные суммы наличных на фоне страха перед изъятием вкладов

Только за первые две недели августа вкладчики забрали из российской банковской системы $3,4 млрд (286,4 млрд рублей), что стало продолжением рекордного оттока, который бьет по ликвидности банков. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет The Washington Post.

В июле из банков забрали $7,3 млрд, в июне — более $4,5 млрд. Совокупный объем, изъятый с начала года, уже превысил $24,7 млрд (2 трлн рублей), которые россияне забрали за первый год после вторжения России в Украину. По оценке топ-менеджера Сбербанка Тараса Скворцова, по итогам 2026 года показатель может почти вдвое превзойти результат 2022-го.

Собеседники издания связывают бегство вкладчиков с ударами украинских беспилотников и с опасениями, что власти начнут распоряжаться депозитами для финансирования войны. Бывший высокопоставленный сотрудник финансового блока правительства, говоривший на условиях анонимности, заявил:

«Дроны летают. Всё горит. Нервозность растет. И у людей может срабатывать житейская мудрость, что наличные надо держать под подушкой, а не где-то в банках, откуда их могут и не вернуть».

По его словам, часть банков к такому не готовилась и вложила свободные средства в другие активы, а вкладчики уносят по полтриллиона рублей ежемесячно.

Бывший советник Центробанка Александра Прокопенко считает, что отток отражает утрату доверия к финансовой системе и страх перед «национализацией депозитов». Саму национализацию она называет маловероятной, но не исключает введения лимитов на снятие средств. Отток уже подорвал размещение государственного долга — в июле Минфину пришлось отменить запланированные аукционы ОФЗ, хотя займы стали основным способом закрывать дефицит бюджета. Бывший вице-президент инвестиционного подразделения Bank of America Merrill Lynch, а ныне научный сотрудник Дэвис-центра Гарвардского университета Крейг Кеннеди назвал происходящее признаком «имперского перенапряжения», отметив, что действительно великие державы не проваливают размещения гособлигаций одно за другим посреди войны.

Одновременно деньги из страны выводит и крупный бизнес, опасающийся конфискаций, — во втором квартале 2026 года за рубеж ушло более $9,4 млрд. При этом, по данным российской прокуратуры, только за прошлый год в пользу государства изъяли активов на $51,5 млрд. В июне государство забрало активы на $7,6 млрд (550 млрд рублей), связанные с основателем «Росагро» Вадимом Мошковичем, которого задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, — это стало крупнейшим изъятием с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Активов лишились также бывший владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и контролировавший одно из крупнейших золотодобывающих предприятий страны Константин Струков. Основным каналом вывода средств, по словам источников издания, стало открытие брокерских счетов в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Фоном для паники стала кампания украинских ударов по нефтепереработке, которая с весны вывела из строя более 30% мощностей и вызвала худший топливный кризис со времен распада СССР. С 18 июля Украина поразила больше 20 складов Wildberries — по оценкам экономистов, уничтожено товаров более чем на $6 млрд, а ущерб инфраструктуре маркетплейса превысил $3 млрд. Дефицит федерального бюджета за январь–июль достиг 6,46 трлн рублей ($76,1 млрд) при плане 3,8 трлн на весь год, а рост ВВП в первом полугодии замедлился до 0,3% против 1,2% годом ранее.

На этой неделе также выяснилось, что ВЭБ.РФ уволил главного экономиста Андрея Клепача после того, как в сети разошлось его майское выступление о невозможности победы России в «войне на истощение».