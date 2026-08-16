The Bell: ВЭБ уволил главного экономиста Андрея Клепача после его прогноза о поражении России в войне на истощение и социальном кризисе

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» уволила своего главного экономиста Андрея Клепача после того, как российские СМИ обратили внимание на его майское выступление, в котором он заявил, что Россия проигрывает экономическую и технологическую конкуренцию и не сможет победить в «войне на истощение». Об увольнении Клепача сообщает The Bell со ссылкой на двух его знакомых.

По данным издания, Клепача уволили в воскресенье, 16 августа. Один из собеседников The Bell утверждает, что глава ВЭБа Игорь Шувалов принял решение «по звонку сверху». Другой источник подтвердил, что увольнение связано с выступлением экономиста в мае. ВЭБ на момент публикации не ответил на запрос издания.

Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет. До этого он десять лет работал в Минэкономразвития: в 2004 году при Германе Грефе возглавил департамент макроэкономического прогнозирования, а с 2008 по 2014 год занимал должность заместителя министра при Эльвире Набиуллиной, Андрее Белоусове и Алексее Улюкаеве.

«Увольнение Клепача — одного из лучших макроэкономистов России — вряд ли отсрочит надвигающийся кризис, о котором он говорит. Не видеть проблемы в едва отличных от нуля темпах экономического роста, двухскоростной промышленности, спаде инвестиций при росте непроизводительных оборонных расходов могут только пропагандисты на зарплате, а не уважаемые экономисты», — заявила The Bell старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко.

По ее словам, Клепач и раньше публично отстаивал собственные оценки состояния российской экономики, которые нередко были пессимистичнее официальных прогнозов.

«Стоит вспомнить его публичные перепалки с Алексеем Улюкаевым в 2011 году и уход из министерства экономического развития, где Клепач отвечал за макропрогноз, когда Улюкаев стал министром. Прогноз Клепача — главного экономиста ВЭБа — также базировался на оценках реальности, а не желании понравиться кому-то и часто был мрачнее официальных цифр», — говорит Прокопенко.

Что говорил Клепач

С докладом «Экономика России и геополитические вызовы» Клепач выступил 21 мая на заседании Никитского клуба — некоммерческой организации при Московской бирже, которая проводит дискуссии с участием российских экономистов. На его выступление обратило внимание издание The Moscow Times.

Клепач говорил, что российская экономика продемонстрировала высокую устойчивость к санкциям, однако масштабы потерь постепенно увеличиваются. После высоких темпов роста в 2023–2024 годах экономика резко замедлилась в 2025 году, а в 2026-м ее рост, по словам Клепача, оказался ниже, чем в США и Украине.

«После рекордных темпов роста российской экономики в 2023-2024 годах они упали в 2025-м и, судя по ожиданиям, и в этом году ниже темпов роста США и Украины, с которыми мы ведём военно-политическое противоборство»,.

По оценке Клепача, в 2027 году российский ВВП вырастет не более чем на 1–1,5%, а в дальнейшем темпы роста будут уступать среднемировым.

«При продолжении СВО, антироссийских санкций и достаточно жёсткой денежно-кредитной, а в перспективе и жёсткой бюджетной политики российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2-2,5% в год».

Клепач также обратил внимание на социальные проблемы. По его словам, в 2026 году реальные располагаемые доходы населения выросли всего на 0,6%, снижение неравенства прекратилось, пенсии все сильнее отстают от зарплат, а доходы малого и среднего бизнеса сокращаются.

При этом, по мнению экономиста, непосредственного экономического краха России ожидать не следует. Главной угрозой он назвал постепенное отставание страны от конкурентов.

«Что бы мы ни делали с нашей экономикой, она выживет. В этом смысле критической точки с точки зрения экономики нет. <...>. Проблема скорее в том, что мы отстаём. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причём, мы её проигрываем не только Китаю и США, мы в чём-то её проигрываем Украине, как бы это ни неприятно было и мне самому. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена, там демографическая катастрофа. Но украинская экономика, несмотря ни на что, выживает», — заявил Клепач, добавив, что Украина получает масштабную западную помощь, без которой ее экономика не смогла бы существовать.

В заключительной части выступления Клепач заявил, что Россия не сможет выиграть затяжное противостояние на истощение и предупредил о риске неожиданного социального кризиса.