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Новости

Чехия обязала российских дипломатов заранее сообщать о маршруте и цели поездок

The Insider
Фото: Imago/V. Simanek

Фото: Imago/V. Simanek

Чехия с 23 сентября ужесточила порядок уведомления о поездках российских дипломатов, сообщает ČTK. Теперь они должны за сутки сообщать о намерении пересечь чешскую границу, указывая цель визита, маршрут, а также продолжительность поездки или место пребывания в стране.

Президент Петр Павел, находящийся сейчас в Нью-Йорке, рассказал журналистам, что обсуждал нововведение с главой МИД Петром Мацинкой из партии «Автомобилисты». Он назвал решение правильным, поскольку Москва применяет такие же правила к чешским дипломатам. Павел отметил:

«Не секрет, что Россия довольно часто использует дипломатическое прикрытие для сотрудников своих спецслужб».

Мацинка еще в начале сентября говорил, что его ведомство вместе со спецслужбами готовит изменения в систему уведомлений. По его словам, раз с июня каждый чешский дипломат в России обязан отчитываться о передвижениях, то же требование логично ввести для российских дипломатов в Чехии. В январе министра критиковали за выбор мягкого варианта общеевропейских правил, а в феврале премьер Андрей Бабиш пообещал ужесточить режим.

С 25 января ЕС обязал сотрудников российских диппредставительств в Шенгенской зоне сообщать о въезде в страны союза, где они не аккредитованы. Государства вправе выбрать более строгую схему, при которой визит требует согласия министерства. Павел не знает, перейдет ли Прага к ней, хотя считает это логичным продолжением уже действующих мер. Лидер оппозиционной Гражданской демократической партии Мартин Купка, одобрив меру, отметил, что Чехия по-прежнему не может отказать российским дипломатам во въезде по шенгенским визам.

Ранее Германия решила выслать более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей. Берлин закрыл генконсульство России в Бонне и расторг соглашение о работе «Русского дома» после того, как возложил на Москву ответственность за попытку атаки на аэропорт Лейпциг – Галле. Россия свою причастность отрицает.

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Публикация:«Чехия обязала российских дипломатов заранее сообщать о маршруте и цели поездок»

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