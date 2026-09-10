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Новости

Из ФРГ выдворят более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей — посольство РФ

The Insider
МИД РФ

МИД РФ

Более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей должны покинуть Германию после решения Берлина закрыть генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине, сообщили в посольстве России. В сообщении не уточняется, сколько в эту цифру входит сотрудников, а сколько — членов их семей.

Генеральное консульство РФ в Бонне, Германия

Генеральное консульство РФ в Бонне, Германия

МИД РФ

Ранее власти Германии точного числа не называли. На правительственной пресс-конференции 2 сентября представитель МИД ФРГ указал лишь, что число российских дипломатов и сотрудников «Русского дома», которых затронули принятые меры, является двузначным. По его словам, Германию должны покинуть все зарегистрированные сотрудники генконсульства в Бонне, а также все командированные из России работники «Русского дома». Перевести сотрудников консульства в посольство в Берлине власти ФРГ не разрешили.

«Русский дом» накануне, 9 сентября, сообщил, что часть его сотрудников вместе с семьями уже вернулась в РФ, а еще одна группа выехала на автомобилях. По утверждению организации, работникам дали семь дней на то, чтобы покинуть Германию.

Россотрудничество

Россотрудничество

Правительство ФРГ 1 сентября объявило, что генконсульство России в Бонне закроется 18 сентября, а соглашение о работе «Русского дома» в Берлине будет расторгнуто. Решение приняли после того, как немецкие власти возложили на Россию ответственность за попытку атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. В ночь на 5 августа возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник с 600 граммами взрывчатки, детонатор которого не сработал. Россия отрицает причастность к инциденту.

В ответ российские власти потребовали закрыть генконсульство Германии в Санкт-Петербурге до 18 сентября и прекратить работу филиалов Института Гëте в России. Их сотрудникам предписали покинуть страну до 13 сентября.

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Публикация:«Из ФРГ выдворят более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей — посольство РФ»

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