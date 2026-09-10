Из ФРГ выдворят более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей — посольство РФ

Ранее власти Германии точного числа не называли. На правительственной пресс-конференции 2 сентября представитель МИД ФРГ указал лишь, что число российских дипломатов и сотрудников «Русского дома», которых затронули принятые меры, является двузначным. По его словам, Германию должны покинуть все зарегистрированные сотрудники генконсульства в Бонне, а также все командированные из России работники «Русского дома». Перевести сотрудников консульства в посольство в Берлине власти ФРГ не разрешили.

«Русский дом» накануне, 9 сентября, сообщил, что часть его сотрудников вместе с семьями уже вернулась в РФ, а еще одна группа выехала на автомобилях. По утверждению организации, работникам дали семь дней на то, чтобы покинуть Германию.