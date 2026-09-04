У России слишком много дипломатов в ЕС, их число необходимо как можно скорее значительно уменьшить — глава МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу следует как можно скорее значительно уменьшить количество российских дипломатов в странах-членах. Об этом вице-премьер польского правительства сказал в Веймаре на встрече министров иностранных дел стран «веймарского треугольника», передает Defence 24.

По оценке Сикорского, сейчас в ЕС работают более 2 тысяч российских дипломатов и значительная их часть выполняет задачи, никак не связанные с дипломатической работой. Министр сказал:

«У России явно слишком много дипломатов в Евросоюзе. Мы оцениваем, что их более 2 тысяч, и полагаем, что как минимум 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с дипломатическим статусом».

Для тех российских дипломатов, кто останется в странах ЕС, польский министр предложил ввести обязательное наличие биометрических паспортов и запрет покидать страну аккредитации. Часть российских сотрудников, добавил он, руководит «агентствами, которые в том числе совершают террористические акты в наших странах».

Ранее, на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Ирландии, Сикорский уже говорил, что Евросоюзу нужно не только вводить новые санкции, но и «усложнять жизнь российским шпионам и дипломатам». В Веймаре он повторил этот призыв, обратившись к коллегам из Германии и Франции.

Требования об ограничениях для российских дипломатов звучат на фоне разбирательства вокруг попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. 1 сентября правительство Германии официально обвинило Россию в гибридной атаке, в ходе которой рядом с украинским транспортным самолетом был обнаружен дрон с детонатором, и объявило о закрытии генконсульства РФ в Бонне и «Русского дома» в Берлине.