Венгрия впервые с начала полномасштабной войны в Украине высылает российских дипломатов. Последний раз подобное происходило в 2018 году

Будапешт решил выслать из Венгрии сразу 10 российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД страны Анита Орбан. По ее словам, ряд сотрудников дипмиссии РФ «занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов». Она подчеркнула, что высылка «не означает разрыва дипломатических отношений с Россией». С начала полномасштабной войны в Украине из стран Евросоюза были высланы сотни российских дипломатов. Однако Венгрия, во главе которой было правительство Виктора Орбана, к этим шагам не присоединялась. Последний раз сотрудник российской дипмиссии официально объявлялся в Венгрии персоной нон грата в 2018 году.

Орбан рассказала, что поручила официальному представителю МИД сообщить послу России в Венгрии Евгению Станиславову, что «десять сотрудников российской дипмиссии занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». Она подчеркнула:

«В связи с этим венгерская сторона призвала данных лиц покинуть территорию Венгрии. Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии. Оно не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил».

Как писало издание «Вот Так», с февраля 2022 года по октябрь 2025-го из стран Евросоюза, а также из Черногории, Норвегии, Северной Македонии и Великобритании были высланы почти 700 российских дипломатов. Единственной страной ЕС, которая не присоединилась к таким мерам, была Венгрия. До этого последний раз Будапешт объявлял персоной нон грата дипломата из России в марте 2018 года. Тогда страна присоединилась к массовой высылке российских дипломатов из западных стран из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Кроме того, в 8 мая 2026 года издание VSquare сообщило о высылке российского шпиона Артура Сушкова, работавшего в Венгрии под дипломатическим прикрытием. Он был вынужден покинуть страну вместе с женой 4 мая, за пять дней до официальной смены правительства в Венгрии. Журналисты отмечали, что венгерская контрразведка настаивала на высылке Сушкова с февраля 2026 года, но власти во главе с Орбаном блокировали это предложение. По данным издания, они не хотели рисковать ухудшением отношений с Москвой перед выборами в Венгрии. При этом высылка Сушкова произошла тайно, без официальных заявлений.

Риторика Будапешта сменилась после поражения партии «Фидес» Виктора Орбана на выборах в апреле и прихода к власти в стране премьер-министра Петера Мадьяра. Новое венгерское правительство заявило, что считает действия России угрозой для самой страны, Европы и «глобального порядка».