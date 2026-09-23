Еврокомиссия решила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии, замороженные во время правления Виктора Орбана

Еврокомиссия (ЕК) предложила разблокировать предназначенные для Венгрии €4,2 млрд, замороженные с 2022 года из-за проблем с верховенством права при правительстве Виктора Орбана. Об этом говорится на сайте ЕК. По словам глав ЕК Урсулы фон дер Ляйен, «Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права».

Как заверили в ЕК, после оценки реформ, проведенных новым правительством Венгрии во главе с премьером Петером Мадьяром, в руководстве ЕС пришли к выводу, что республика устранила ранее существовавшие риски для бюджета ЕС. В частности, позитивные изменения были проведены в сфере госзакупок, борьбы с коррупцией, предотвращения конфликтов интересов и работы прокуратуры. Отмечается, что среди прочего Венгрия создала систему декларирования активов, расширила судебный контроль за решениями следственных органов, усилила контроль за финансированием ЕС и повысила прозрачность госрасходов.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула:

«Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов Евросоюза. Мы предлагаем разблокировать €4,2 млрд и вновь открыть для Венгрии программы Erasmus+ и Horizon Europe для венгерских студентов и исследователей. Я рада, что они снова смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые предоставляет наш союз. Это показывает, что реформы приносят результаты».

Теперь Совет ЕС должен в течение месяца одобрить предложение Еврокомиссии. Как отмечает издание Politico, речь идет о разблокировке денег из фонда сплочения в рамках программы ЕС, направленной на поддержку экономических и социальных реформ в странах ЕС с более низким уровнем доходов. Основные получатели средств этой программы — Польша, Румыния, Венгрия и Италия.

Издание подчеркивает, что Мадьяр вскоре после прихода на должность премьера заявлял, что разблокировка средств ЕС — его ключевой приоритет, поскольку «это миллиарды евро, которых заслуживают венгры».

Как сообщал The Insider, в мае Еврокомиссия уже предварительно согласилась разблокировать для Венгрии €16,4 млрд замороженных средств после проведения реформ новым правительством страны.