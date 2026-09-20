Явка на выборах в России превысила 56%. По данным экзитполов, «Единая Россия» набирает 49–53%, в Госдуму проходят пять партий

На выборах в Госдуму завершилось трехдневное голосование. По данным двух экзитполов, 5% барьер преодолевают пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Предварительная явка к закрытию последних участков составила 56,66%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

По данным экзитпола АЦ ВЦИОМ, «Единая Россия» получает 49,4% голосов, КПРФ — 14,2%, ЛДПР — 10,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 6,6%. ВЦИОМ проводил опрос на 1755 избирательных участках в 69 регионах и опросил около 266 тысяч человек.

Экзитпол ИНСОМАР дает несколько иные показатели: «Единая Россия» — 52,8%, КПРФ — 14,8%, ЛДПР — 9,9%, «Новые люди» — 8,6%, «Справедливая Россия» — 5,5%. Опрос проводился на 987 участках в 58 регионах. Таким образом, оба экзитпола показывают прохождение в Госдуму тех же пяти партий. Первые результаты непосредственного подсчета голосов ЦИК публикует после закрытия участков.

Остальные пять партий, согласно экзитполам, пятипроцентный барьер не преодолевают. ВЦИОМ дает Российской партии пенсионеров за социальную справедливость 3,3%, «Коммунистам России» — 2,1%, «Зеленым» — 1,1%, «Родине» — 1%, Партии прямой демократии — 0,4%. По оценке ИНСОМАР, они получают соответственно 3,1%, 1,7%, 0,9%, 0,8% и 0,2%.

Предварительная явка в 56,66% уже превышает итоговые показатели выборов в Госдуму 2021 года, когда она составила 51,72%, а также кампаний 1993 и 2016 годов, заявили в ЦИК. Итоговая явка станет известна позднее. В первый день нынешних выборов официальная явка составляла 29,19%, а к концу второго — 40,79%.

Значительная часть голосования проходила в электронном формате. На федеральной платформе ДЭГ к вечеру 20 сентября проголосовали более 3,6 млн человек — около 90% зарегистрировавшихся участников. В Москве электронное голосование было основным способом участия: уже в первый день около 92% проголосовавших воспользовались ДЭГ или электронными терминалами на участках, подсчитал The Insider.

В последний день выборов в Москве произошел массовый сбой электронного списка избирателей, из-за которого на некоторых участках людям временно не выдавали бумажные бюллетени и предлагали проголосовать электронно. Мосгоризбирком позднее сообщил о «масштабных внешних хакерских атаках» на электронный список. Данных, которые позволяли бы независимо установить причину сбоя, опубликовано не было.

ЦИК также подтвердил по меньшей мере два серьезных нарушения. На участке № 343 в Марий Эл члены избирательной комиссии совершили вброс бюллетеней. Председателя, его заместителя и еще одного члена комиссии отстранили от работы, материалы передали правоохранительным органам. На участке № 756 в Якутии после досрочного вскрытия сейфа комиссия признала недействительными 409 бюллетеней. При этом, по утверждению ЦИК со ссылкой на полицию, видимых признаков фальсификации там не обнаружили, а сами сейф-пакеты остались целыми.

На протяжении всех трех дней поступали многочисленные сообщения о препятствовании работе наблюдателей. Только в первый день журналисты насчитали не менее 1334 наблюдателей от КПРФ и «Яблока», которых не допустили к участкам. Во второй и третий дни сообщалось о задержаниях наблюдателей, их удалении с участков, применении силы и предполагаемых расхождениях в данных о явке. Не все эти сообщения получили независимое подтверждение.

Россия также впервые проводит выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины после объявленной Москвой в 2022 году аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей официальная явка превысила соответственно 81% и 79%. В «ДНР» досрочное голосование началось еще 30 августа, а участки в основной день закрылись в 14:00.