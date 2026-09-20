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Новости

Избиратели сообщают о массовом отказе в выдаче бумажных бюллетеней в Москве из-за сбоя электронных списков

The Insider
Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На избирательных участках в Москве возникли массовые проблемы с выдачей бумажных бюллетеней из-за сбоя системы электронных списков избирателей. Об этом сообщают избиратели и наблюдатели. Сотрудники некоторых комиссий предлагают вместо бумажного бюллетеня проголосовать электронно. Официального сообщения Мосгоризбиркома о масштабах и причинах сбоя на момент публикации нет.

Участники голосования в Москве, с которыми поговорил The Insider, сообщили о проблемах с выдачей бумажных бюллетеней как минимум на двух избирательных участках. На одном из них избирательнице объяснили невозможность проголосовать сбоем в системе. Позднее, по ее словам, работа восстановилась. На другом участке, как рассказал собеседник The Insider, голосование не прекращалось, однако бумажные бюллетени не выдавали и предлагали голосовать только электронно.

Избиратели из разных районов Москвы рассказали «Медузе», что члены комиссий объясняют отказ в выдаче бюллетеней общегородскими неполадками в работе компьютеров. По их словам, желающим проголосовать предлагают воспользоваться электронной системой, однако часть избирателей отказывается.

Наблюдатель также сообщил Sotavision, что проблемы возникают в разных районах города. Другой участник голосования рассказал изданию, что на некоторых участках не работает ГАС «Выборы». На юге Москвы одновременно сообщалось и о проблемах с терминалом электронного голосования.

Жалобы на отказ выдавать бумажные бюллетени поступали и до нынешнего сбоя. «Яблоко» сообщало о таких случаях на нескольких московских участках, а также о ситуациях, когда после сканирования паспорта электронная система переставала работать, но бумажный бюллетень человеку все равно не выдавали.

На нынешних выборах в Москве список избирателей ведется в электронной системе «Электронный список избирателей города Москвы». Согласно утвержденному порядку, через нее фиксируются сведения об избирателях и их участии в электронном голосовании.

Подобный сбой произошел на выборах в Москве в 2022 году

9 сентября 2022 года в Москве произошел массовый сбой электронного списка избирателей, который тогда использовался на выборах впервые. Члены комиссий и наблюдатели сообщали о проблемах сразу в десятках районов. На части участков из-за невозможности проверить, не проголосовал ли человек электронно, бумажные бюллетени временно не выдавали.

Московский Общественный штаб тогда объяснял замедление электронного реестра DDoS-атакой. После восстановления системы голосование продолжилось. На некоторых участках комиссии использовали временные бумажные списки.

На нынешних выборах электронный формат доминирует в Москве. Как писал The Insider, в первый день около 92% проголосовавших в столице воспользовались ДЭГ или электронными терминалами на участках.

Накануне также сообщалось о «масштабных кибератаках» на инфраструктуру ДЭГ. Представители штаба утверждали, что они могли замедлять доступ к системе для части пользователей, но не влияли на учет голосов. Данных о том, связан ли сегодняшний сбой электронных списков с этими атаками, пока нет.

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Публикация:«Избиратели сообщают о массовом отказе в выдаче бумажных бюллетеней в Москве из-за сбоя электронных списков»

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