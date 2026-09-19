Лё Пен обвинила Россию в давлении на Париж в вопросах помощи Киеву. За три дня этого она заявила об отсутствии у Франции денег для Украины

Лидеры ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Лё Пен и Жордан Барделла выпустили заявление, в котором раскритиковали Россию за попытки «запугать» и оказать давление на Францию в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте партии. Они также осудили решение президента РФ Владимира Путина передать во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы французской сети Auchan и швейцарской Nestlé, а также структуры группы FM Logistic. За два дня этого Лё Пен заявила, что у Франции больше нет денег помогать Украине.

Совместное заявление Лё Пен и Барделлы начинается с осуждения российских властей, решивших передать активы французских компаний «под внешнее управление». По мнению ультраправых политиков, речь идет о «враждебном акте», который встает в один ряд с другими «актами враждебности, совершаемыми агентами, действующими от имени России», включая обнаружение в начале августа в аэропорту Лейпцига дрона рядом с украинским транспортным самолетом. Они подчеркивают, что и «Франция не застрахована от подобных действий», а потому к «этим актам следует отнестись очень серьезно». Они заявляют:

«Мы никогда не потерпим, чтобы иностранная держава, в данном случае Россия, пыталась прямо или косвенно диктовать политику нашей стране путем запугивания, угроз, дестабилизации и психологического давления. Никакие провокации, никакие тайные операции и никакие-то дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине. Внешняя политика Франции определяется в Париже, исключительно на основе национальных интересов. Она не может определяться в Москве, как и в любой другой иностранной столице».

Заявление Лё Пен и Барделлы прозвучали на следующий день после встречи в Елисейском дворце, на которой французские партии были проинформированы о геополитических кризисах и рисках, с которыми сталкивается Франция. На заседании присутствовал Барделла.

Как отмечает издание RTL, подобная жёсткая риторика в адрес Москвы может быть попыткой «дистанцироваться от Владимира Путина», в связях с которым много лет подозревают Лё Пен.

За три дня до этого Лё Пен также высказывалась по войне России против Украины. В частности, она заявила, что Франция может продолжить обучение украинских солдат и поставки вооружений, «чтобы они могли защищаться», но тут же добавила:

«С финансовой точки зрения мы больше не можем. Мы просто не можем».

Как писал The Insider, весной 2027 года Францию ждут президентские выборы, на которых Лё Пен намерена в очередной раз попытаться занять ключевой пост в стране. Сейчас она лидирует в опросах. Ещё раньше — 27 сентября 2026 года — во Франции состоятся довыборы в Сенат, на которых «Национальное объединение» также намерено получить дополнительные места в верхней палате французского парламента.