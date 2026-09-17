Активы Auchan, Nestle и FM Logistic передали компании высокопоставленного сотрудника МВД. Она числится среди готовых АО за 450 тысяч рублей

Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы французской сети Auchan и швейцарской Nestlé, а также структуры группы FM Logistic. За неделю до этого компанию возглавил бывший высокопоставленный сотрудник МВД, генерал-майор полиции Андрей Краюшкин, выяснила «Новая газета Европа». The Insider обнаружил, что «Л.Е.В. Менеджмент» при этом до сих пор числится на сайте своего регистратора среди «готовых акционерных обществ». Приобрести АО предлагается за 450 тысяч рублей.
Путин подписал указ 17 сентября. Во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» переданы активы российского бизнеса Auchan и Nestlé. Помимо них, в документе перечислены три компании французского логистического оператора FM Logistic, восемь юрлиц связанной с ним Batilogistic и компания «Энжэ Строй», принадлежащая NG Concept.
В управление «Л.Е.В. Менеджмент» также перешла принадлежащая французской Adeo доля в 0,007% ООО «Ле Монлид» — основном российском юрлице бывшей сети Leroy Merlin, работающей сейчас под брендом «Лемана ПРО». Контроль над самой компанией Adeo утратила еще в 2023 году: 99,99% «Ле Монлид» принадлежит зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding LP. Поэтому речь идет только о сохранившейся у французской группы символической доле.
Компанию за неделю до указа возглавил генерал МВД
Гендиректором «Л.Е.В. Менеджмент» 10 сентября стал Андрей Вячеславович Краюшкин, следует из актуальных данных ЕГРЮЛ. «Новая газета Европа» пишет, что это бывший первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор Андрей Краюшкин. Издание сопоставило дату рождения директора компании с данными бывшего генерала, а его номер телефона оказался записан у пользователей в том числе как «Андрей МВД» и «Андрей генерал».
Краюшкин занимал руководящую должность в миграционном главке МВД как минимум с 2016 года. В 2019 году он публично выступал от имени ведомства как первый заместитель начальника главка. В открытых декларациях МВД он также указан на этой должности.
В 2020 году имя Краюшкина появилось в СМИ после ДТП в подмосковном Дмитрове. Как писало издание Life, Краюшкин на пешеходном переходе сбил пятилетнего мальчика, которого госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги. «Московский комсомолец» писал, что после аварии между Краюшкиным и отцом ребенка произошла потасовка. После 2020 года публичной информации о его карьере значительно меньше.
Один сотрудник, нулевая выручка и 15 тысяч рублей капитала
Само АО «Л.Е.В. Менеджмент» выглядит значительно скромнее компаний, активами которых ему теперь предстоит управлять. Оно зарегистрировано 16 октября 2024 года с уставным капиталом 15 тысяч рублей. За 2025 год у компании отсутствовала выручка, чистый убыток составил 15 тысяч рублей, а среднесписочная численность работников — один сотрудник. Согласно данным ФНС, в 2025 году общество не заплатило налогов и страховых взносов. У него также нет зарегистрированных госконтрактов, арбитражных дел и исполнительных производств.
До 10 сентября компанию возглавляла Лариса Рогачёва, после чего директором стал Краюшкин. Владельцы непубличного АО в ЕГРЮЛ не раскрываются.
Компанию продавали как «готовое АО»
При этом держателем реестра акционеров «Л.Е.В. Менеджмент» является АО «Реестр». На сайте этого же регистратора The Insider обнаружил «Л.Е.В. Менеджмент» в разделе «Готовые акционерные общества». Там указаны Москва, 2024 год регистрации и общая система налогообложения — те же характеристики, что у компании с ИНН 9710138962. Других действующих АО с таким названием в открытых реестрах The Insider не обнаружил.
Регистратор объясняет, что находящиеся в этом каталоге общества уже полностью юридически оформлены, поставлены на учет в ФНС, а выпуск их акций зарегистрирован Банком России. Покупателю предлагается выбрать компанию, приобрести ее акции и одновременно заменить генерального директора. Сделку, как говорится на сайте, можно оформить «день в день». «Л.Е.В. Менеджмент» на момент публикации предлагается за 450 тысяч рублей.
«Временное управление» уже заканчивалось потерей бизнеса
Месяцем ранее The Insider писал, что с просьбой передать российский бизнес Nestlé под временное управление к Путину обратилась «КС Логистика». Компания предлагала ввести управление в пяти структурах Nestlé: «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус». По оценкам собеседников «Коммерсанта», российский бизнес Nestlé мог стоить 160–170 млрд рублей.
Сам механизм временного управления иностранными активами Путин ввел в апреле 2023 года. Формально собственник не лишается права собственности, однако временный управляющий получает полномочия собственника, кроме права распоряжаться имуществом, проводит его инвентаризацию и отвечает за сохранность.
На практике передача активов под временное управление уже неоднократно предшествовала потере иностранными компаниями контроля над бизнесом. По этой схеме российские власти ранее получили контроль над активами Fortum, Uniper, Danone и Carlsberg. The Insider писал, что механизм временного управления может использоваться для фактического отъема бизнеса и последующей передачи активов третьим лицам.
Например, после передачи российского подразделения Danone под временное управление его гендиректором стал племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, а впоследствии бизнес стоимостью более €1 млрд перешел структурам, связанным с окружением главы Чечни. Российская «Балтика», принадлежавшая Carlsberg, также была передана во временное управление, после чего российские власти вынудили датскую группу продать ее местному менеджменту. Руководство Carlsberg называло произошедшее с компанией в России «кражей».