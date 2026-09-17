Активы Auchan, Nestle и FM Logistic передали компании высокопоставленного сотрудника МВД. Она числится среди готовых АО за 450 тысяч рублей

Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы французской сети Auchan и швейцарской Nestlé, а также структуры группы FM Logistic. За неделю до этого компанию возглавил бывший высокопоставленный сотрудник МВД, генерал-майор полиции Андрей Краюшкин, выяснила «Новая газета Европа». The Insider обнаружил, что «Л.Е.В. Менеджмент» при этом до сих пор числится на сайте своего регистратора среди «готовых акционерных обществ». Приобрести АО предлагается за 450 тысяч рублей.

Путин подписал указ 17 сентября. Во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» переданы активы российского бизнеса Auchan и Nestlé. Помимо них, в документе перечислены три компании французского логистического оператора FM Logistic, восемь юрлиц связанной с ним Batilogistic и компания «Энжэ Строй», принадлежащая NG Concept.

В управление «Л.Е.В. Менеджмент» также перешла принадлежащая французской Adeo доля в 0,007% ООО «Ле Монлид» — основном российском юрлице бывшей сети Leroy Merlin, работающей сейчас под брендом «Лемана ПРО». Контроль над самой компанией Adeo утратила еще в 2023 году: 99,99% «Ле Монлид» принадлежит зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding LP. Поэтому речь идет только о сохранившейся у французской группы символической доле.