Компания «КС Логистика» обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести временное управление в российских юрлицах Nestle — одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Об этом со ссылкой на источник пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, обсуждается судьба пяти компаний: ООО «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус». Свою просьбу автор предложения мотивирует отсутствием планов по расширению мощностей компаний и прекращением экспорта товаров, которые были произведены в РФ.

Сейчас обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ компания должна получить до конца этого года.

Как отмечает «Ъ», такая мера может стать первым этапом в процедуре смены собственника компании. Перечень имущества «во временном управлении» появился в апреле 2023 года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия» иностранных государств — санкции против России. Он предполагал, что Россия может передавать под временное управление (как правило, Росимущества) недвижимость, ценные бумаги и доли в российских компаниях, которые принадлежат иностранцам из «недружественных» стран.

ООО «КС Логистика» при этом до сих пор не была широко известна. Ее бенефициар — Герасим Богомолов, выручка самой компании небольшая (порядка 1,6 млн рублей в прошлом году). Собеседники газеты на рынке склоняются к мнению, что Богомолов представляет интересы сторонних структур.

Стоимость российского бизнеса Nestle сейчас оценивается в диапазоне от 130 млрд до 170 млрд рублей.