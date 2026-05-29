Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.37

EUR

83.69

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

154

 

 

 

 

 

Новости

«Русагро» перешел под управление Россельхозбанка. Основатель агрохолдинга Мошкович из топ-100 богатейших россиян уже год находится в СИЗО

The Insider
Илья Питалев / РИА «Новости»

Илья Питалев / РИА «Новости»

Один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» перешел в управление к структуре Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс», следует из данных госреестра юрлиц.

Ранее та же организация получила контроль над рядом крупных активов, национализированных за последнее время: производителем макарон «Макфа» и консервов «Главпродукт», а также крупнейшим в РФ кондитерским холдингом КДВ (ему принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки»), зернотрейдером «Родные поля» и винным холдингом «Ариант».

Суд в Москве национализировал акции «Русагро», которые числились за основателем агрохолдинга Вадимом Мошковичем и членами его семьи.

У ответчиков также конфисковали доли в ряде других компаний, недвижимость, земельные участки, наличные и средства на счетах. Генпрокуратура утверждала, что во время работы в Совете Федерации Мошкович продолжал контролировать «Русагро», хотя по закону должен был отказаться от управления бизнесом. По версии ведомства, он скрывал кипрские структуры, выводил капитал за рубеж, а также использовал связи с чиновниками для получения земли, субсидий и налоговых льгот.

Защита Мошковича настаивала, что прокуратура не доказала незаконное происхождение активов. Адвокат утверждал, что во время сенаторства бизнесмен не занимал должностей в коммерческих структурах, а выводы о его контроле над «Русагро» построены на предположениях, а не на фактах.

Мошкович и бывший гендиректор агрохолдинга Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года по делу о мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Совокупный ущерб по уголовному делу следствие оценивает в 86 млрд рублей.

В рейтинге Forbes Мошкович занимает 51-е место среди богатейших россиян 2026 года. Его состояние оценивается в $2,9 млрд.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте