«Русагро» перешел под управление Россельхозбанка. Основатель агрохолдинга Мошкович из топ-100 богатейших россиян уже год находится в СИЗО

Один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» перешел в управление к структуре Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс», следует из данных госреестра юрлиц.

Ранее та же организация получила контроль над рядом крупных активов, национализированных за последнее время: производителем макарон «Макфа» и консервов «Главпродукт», а также крупнейшим в РФ кондитерским холдингом КДВ (ему принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки»), зернотрейдером «Родные поля» и винным холдингом «Ариант».

Суд в Москве национализировал акции «Русагро», которые числились за основателем агрохолдинга Вадимом Мошковичем и членами его семьи.

У ответчиков также конфисковали доли в ряде других компаний, недвижимость, земельные участки, наличные и средства на счетах. Генпрокуратура утверждала, что во время работы в Совете Федерации Мошкович продолжал контролировать «Русагро», хотя по закону должен был отказаться от управления бизнесом. По версии ведомства, он скрывал кипрские структуры, выводил капитал за рубеж, а также использовал связи с чиновниками для получения земли, субсидий и налоговых льгот.

Защита Мошковича настаивала, что прокуратура не доказала незаконное происхождение активов. Адвокат утверждал, что во время сенаторства бизнесмен не занимал должностей в коммерческих структурах, а выводы о его контроле над «Русагро» построены на предположениях, а не на фактах.

Мошкович и бывший гендиректор агрохолдинга Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года по делу о мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Совокупный ущерб по уголовному делу следствие оценивает в 86 млрд рублей.

В рейтинге Forbes Мошкович занимает 51-е место среди богатейших россиян 2026 года. Его состояние оценивается в $2,9 млрд.