Суд передал государству акции «Русагро» и миллиарды рублей со счетов Мошковича

Хамовнический суд Москвы 5 мая удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и членам его семьи, пишет РБК. Суд постановил передать государству 469 млн акций «Русагро», числящихся за Мошковичем, а также бумаги, записанные на его жену Наталию Быковскую, племянника Сергея Трибунского с супругой Луизой Площанской, бывшего гендиректора компании Максима Басова (около 73 млн акций) и фирму ПКФ «Профит» (24 млн акций). Мошкович занимает 51-е место в рейтинге Forbes среди богатейших россиян 2026 года — его состояние оценивается в $2,9 млрд.

Судья Вера Фокеева, помимо акций, постановила конфисковать доли ответчиков в компаниях «Финансовый ресурс», «Бондарский сыродельный завод» и «Геомирагро», а также принадлежащую им недвижимость и земельные участки. Под изъятие подпали и наличные, обнаруженные при обысках у Мошковича и Басова, — 29,3 млн рублей, $1,8 млн и €1,6 млн — в целом 10,2 млрд рублей со счетов самого основателя холдинга и 3,7 млрд рублей, хранившихся на счетах «Финансового ресурса». В единственном пункте иска суд прокуратуре отказал — дом Быковской в Одинцовском районе Подмосковья и ее московская квартира остаются за ответчиком. Решение подлежит немедленному исполнению.

По версии Генпрокуратуры, в годы сенаторства — с 2006 по 2014 год — Мошкович в нарушение антикоррупционного законодательства не прекращал контролировать «Русагро» и пускал доходы холдинга на его же расширение, включая запуск девелоперских проектов. Параллельно, утверждает надзорное ведомство, он скрывал в декларациях кипрские структуры Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC, служившие инструментом вывода капитала за рубеж. По данным прокуратуры, используя связи с региональными администрациями, холдинг получал сельхозугодья, минуя торги, что позволило нарастить земельный банк с 50 тысяч до 504 тысяч га, а годовая чистая прибыль выросла с 163,3 млн до 5,8 млрд рублей. Уже после ухода из Совета Федерации, говорится в иске, Мошкович продолжил извлекать выгоду от покровительства чиновников. Так, от бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова структуры «Русагро» получили субсидии и налоговые льготы на сумму свыше 13,5 млрд рублей.

Адвокат Мошковича Алексей Корябин настаивал на том, что прокуратура не представила доказательств противоправного происхождения спорных активов. По его словам, в период работы в верхней палате парламента его доверитель не занимал должностей ни в одной коммерческой структуре, причем это признали и сами представители надзорного ведомства. Выводы о сохранении контроля над «Русагро» адвокат назвал предположениями, выстроенными по логике «кто, кроме него, мог управлять бизнесом», а не основанными на конкретных фактах. Представители остальных ответчиков также требовали отказать в иске в полном объеме.

Накануне Хамовнический суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на всё имущество Мошковича и связанных с ним лиц, включая почти 470 млн акций «Русагро». Основатель агрохолдинга Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года по делу о мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Совокупный ущерб по уголовному делу следствие оценивает в 86 млрд рублей.