Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.8

EUR

88.64

OIL

97.22

Поддержите нас

383

 

 

 

 

 

Новости

Генпрокуратура требует изъять активы основателя «Русагро» Мошковича. Ранее по его делу арестовали более 50 млрд рублей

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Иск поступил в Хамовнический суд Москвы 30 апреля, беседа по делу назначена на 4 мая.

Ответчиками по делу, помимо Мошковича и Басова, проходят жена бизнесмена Наталья Быковская, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский, Любовь Площанская, Юлия Трибунская, а также ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания „Профит“». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, Генпрокуратура просит передать государству движимое и недвижимое имущество, земельные участки, деньги и активы компаний на несколько миллиардов рублей.

Ранее активы, связанные с Мошковичем, уже арестовывали в рамках уголовного производства. 15 апреля «Интерфакс» сообщил, что суд заморозил 49,1 млрд рублей на счетах ООО «Финансовый ресурс» — компании, которую агентство называет близкой к Мошковичу. Ранее Мошкович был ее гендиректором, а через эту компанию, по данным «Интерфакса», оформлялось его владение девелопером Level Group.

О заморозке средств сам «Финансовый ресурс» рассказал в отчете за 2025 год. Там говорилось, что арест был наложен в мае 2025 года в рамках уголовного дела против участника компании — по номеру это дело совпадает с делом Мошковича. Компания утверждала, что после ареста ее деятельность была «парализована», а невозможность проводить платежи привела к проблемам с зарплатами, контрагентами и налоговыми органами.

Кроме того, ТАСС 15 апреля писал, что общая сумма арестованных активов Мошковича и других фигурантов дела превысила 6,7 млрд рублей. По данным агентства, обеспечительные меры были наложены на банковские счета, доли в компаниях и деньги, изъятые при обысках, в том числе более $650 тысяч, €1,6 млн и почти 29 млн рублей.

Таким образом, ранее арестованные в рамках уголовного дела активы — включая более 49 млрд рублей на счетах «Финансового ресурса» и другие активы фигурантов — теперь могут быть обращены в доход государства, если суд удовлетворит иск Генпрокуратуры.

Мошковича и Басова обвиняют по делу, связанному с холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова. По версии следствия, они приобрели контроль над холдингом через компанию «Квартлинк» по номинальной цене €1 за акцию, после чего якобы искусственно довели бизнес до банкротства. Общий ущерб и размер предполагаемой легализации оцениваются в 86 млрд рублей. Мошкович и Басов вину не признают.

Потерпевшими по делу признаны ООО «ЭФКО пищевые ингредиенты», кипрская Solpro Investments LTD — владелец холдинга «Солнечные продукты», а также сам Буров. В рамках банкротства активы «Солнечных продуктов» — АО «Аткарский маслоэкстракционный завод», ООО «Волжский терминал» и АО «Жировой комбинат» — были выкуплены структурами «Русагро» более чем за 28,6 млрд рублей. Следствие считает эти сделки частью легализации.

Как писал The Insider, уголовное преследование Мошковича началось после его конфликта с семьей Игоря Юсуфова, которого называют близким к Дмитрию Медведеву. Структуры «Русагро» судились с сыном Юсуфова Виталием из-за сделки по акциям компании «Биотехнологии»: Мошкович утверждал, что на элеваторе компании было меньше ячменя, пшеницы и сои, чем декларировалось, и оценивал ущерб в 91,3 млн рублей. Юристы «Русагро» пытались добиться ареста счетов Юсуфова-младшего, но суд им отказал. Спустя несколько месяцев был арестован уже сам Мошкович.

Отдельно в 2025 году против Мошковича возбудили дело о даче взятки. По версии следствия, он передал бывшему замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн рублей за покровительство бизнесу «Русагро» в регионе. В Тамбовской области работает предприятие «Тамбовский бекон», входящее в группу.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте