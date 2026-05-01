Генпрокуратура требует изъять активы основателя «Русагро» Мошковича. Ранее по его делу арестовали более 50 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Иск поступил в Хамовнический суд Москвы 30 апреля, беседа по делу назначена на 4 мая.

Ответчиками по делу, помимо Мошковича и Басова, проходят жена бизнесмена Наталья Быковская, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский, Любовь Площанская, Юлия Трибунская, а также ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания „Профит“». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, Генпрокуратура просит передать государству движимое и недвижимое имущество, земельные участки, деньги и активы компаний на несколько миллиардов рублей.

Ранее активы, связанные с Мошковичем, уже арестовывали в рамках уголовного производства. 15 апреля «Интерфакс» сообщил, что суд заморозил 49,1 млрд рублей на счетах ООО «Финансовый ресурс» — компании, которую агентство называет близкой к Мошковичу. Ранее Мошкович был ее гендиректором, а через эту компанию, по данным «Интерфакса», оформлялось его владение девелопером Level Group.

О заморозке средств сам «Финансовый ресурс» рассказал в отчете за 2025 год. Там говорилось, что арест был наложен в мае 2025 года в рамках уголовного дела против участника компании — по номеру это дело совпадает с делом Мошковича. Компания утверждала, что после ареста ее деятельность была «парализована», а невозможность проводить платежи привела к проблемам с зарплатами, контрагентами и налоговыми органами.

Кроме того, ТАСС 15 апреля писал, что общая сумма арестованных активов Мошковича и других фигурантов дела превысила 6,7 млрд рублей. По данным агентства, обеспечительные меры были наложены на банковские счета, доли в компаниях и деньги, изъятые при обысках, в том числе более $650 тысяч, €1,6 млн и почти 29 млн рублей.

Таким образом, ранее арестованные в рамках уголовного дела активы — включая более 49 млрд рублей на счетах «Финансового ресурса» и другие активы фигурантов — теперь могут быть обращены в доход государства, если суд удовлетворит иск Генпрокуратуры.

Мошковича и Басова обвиняют по делу, связанному с холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова. По версии следствия, они приобрели контроль над холдингом через компанию «Квартлинк» по номинальной цене €1 за акцию, после чего якобы искусственно довели бизнес до банкротства. Общий ущерб и размер предполагаемой легализации оцениваются в 86 млрд рублей. Мошкович и Басов вину не признают.

Потерпевшими по делу признаны ООО «ЭФКО пищевые ингредиенты», кипрская Solpro Investments LTD — владелец холдинга «Солнечные продукты», а также сам Буров. В рамках банкротства активы «Солнечных продуктов» — АО «Аткарский маслоэкстракционный завод», ООО «Волжский терминал» и АО «Жировой комбинат» — были выкуплены структурами «Русагро» более чем за 28,6 млрд рублей. Следствие считает эти сделки частью легализации.

Как писал The Insider, уголовное преследование Мошковича началось после его конфликта с семьей Игоря Юсуфова, которого называют близким к Дмитрию Медведеву. Структуры «Русагро» судились с сыном Юсуфова Виталием из-за сделки по акциям компании «Биотехнологии»: Мошкович утверждал, что на элеваторе компании было меньше ячменя, пшеницы и сои, чем декларировалось, и оценивал ущерб в 91,3 млн рублей. Юристы «Русагро» пытались добиться ареста счетов Юсуфова-младшего, но суд им отказал. Спустя несколько месяцев был арестован уже сам Мошкович.

Отдельно в 2025 году против Мошковича возбудили дело о даче взятки. По версии следствия, он передал бывшему замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн рублей за покровительство бизнесу «Русагро» в регионе. В Тамбовской области работает предприятие «Тамбовский бекон», входящее в группу.