По делу основателя «Русагро» Мошковича арестованы активы на сумму более 6,7 млрд рублей

Сумма арестованных активов основателя «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов дела превысила 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, суд наложил обеспечительные меры на банковские счета Мошковича и других фигурантов, а также на аффилированные активы, включая доли в компаниях. Ранее сообщалось примерно о 3 млрд рублей, однако теперь сумма увеличилась более чем вдвое. В ходе обысков, как утверждается, у бизнесмена изъяли, в частности, более $650 тысяч, €1,6 млн и десятки миллионов рублей, найденные в автомобиле Mercedes-Maybach и офисе.

Мошковичу вменяют мошенничество, преднамеренное банкротство и легализацию денежных средств. Потерпевшие по делу заявили гражданские иски почти на 48 млрд рублей.

Уголовное дело связано с приобретением в 2018 году структур холдинга «Солнечные продукты», принадлежавшего бывшему бизнес-партнеру спикера Госдумы Вячеслава Володина Владиславу Бурову. По версии следствия, Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов приобрели контроль над холдингом через компанию «Квартлинк» по номинальной цене €1 за акцию при рыночной стоимости более 50 млрд рублей, после чего якобы искусственно довели бизнес до банкротства.

В рамках банкротства активы «Солнечных продуктов» — в частности АО «Аткарский маслоэкстракционный завод», ООО «Волжский терминал» и АО «Жировой комбинат» — были выкуплены структурами «Русагро» более чем за 28,6 млрд рублей. Следствие считает эти сделки частью схемы легализации. Общий ущерб по делу оценивается примерно в 86 млрд рублей, включая требования кредиторов.

Помимо этого, в деле фигурируют и другие заявители. В частности, гражданский иск почти на 1 млрд рублей подала компания «Сингента» — российская структура Syngenta AG, контролируемой китайской государственной корпорацией Sinochem. Потерпевшими также признаны «ЭФКО пищевые ингредиенты» и кипрская Solpro Investments LTD — структура, связанная с Буровым.

Отдельное уголовное дело против Мошковича касается дачи взятки: по версии следствия, в 2019 году он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн рублей за покровительство бизнесу. В регионе работает предприятие «Тамбовский бекон», входящее в «Русагро».

Как писал The Insider, арест Мошковича произошел на фоне другого конфликта — с семьей Игоря Юсуфова, которого называют близким к Дмитрию Медведеву. В 2023 году структуры «Русагро» приобрели у его сына Виталия Юсуфова акции компании «Биотехнологии», после чего Мошкович подал иск, утверждая, что фактические объемы зерна на элеваторе были завышены. Ущерб он оценил в 91,3 млн рублей.

Юристы «Русагро» пытались добиться ареста счетов Юсуфова-младшего, заявляя о риске вывода активов за границу, однако суд отказал в обеспечительных мерах. Спустя несколько месяцев был арестован уже сам Мошкович.

Семья Юсуфовых, как ранее показывали расследования, связана с бизнес-структурами, которые считаются близкими к Дмитрию Медведеву. В частности, речь идет о проектах в энергетике и телекоммуникациях, а также активах, связанных с компаниями «Новатэк» и «Основа Телеком».