Суд арестовал все активы основателя «Русагро» Мошковича. Генпрокуратура требует передать их государству

Вадим Мошкович. Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича, сообщил «Интерфакс». По данным агентства, речь также идет об акциях самого агрохолдинга, одного из крупнейших в стране, и активах ряда других связанных с фигурантом людей.

Речь идет о его супруге Наталье Быковской, в собственности которой 795 млн акций компании, а также экс-гендиректоре холдинга Максиме Басове (более 72 млн ценных бумаг), бывшем топ-менеджере Сергее Трибунском и его супруге Луизе Площанской (83 млн суммарно).

Уставный капитал «Русагро» разделен более чем на 958,5 млн обыкновенных акций. Стоимость арестованных бумаг оценили в 1,1 млрд рублей.

Генпрокуратура ранее потребовала передать активы государству. Как утверждают в ведомстве, в 2006–2014 годах Мошкович, будучи сенатором, продолжал заниматься бизнесом и выводил прибыль своих компаний за рубеж через офшоры.

Весной прошлого года суд в Москве арестовал Мошковича и Басова по уголовному делу о мошенничестве. Вину они не признали. Позднее основателя «Русагро» также обвинили в даче взятки.

