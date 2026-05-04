Суд арестовал все активы основателя «Русагро» Мошковича. Генпрокуратура требует передать их государству

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича, сообщил «Интерфакс». По данным агентства, речь также идет об акциях самого агрохолдинга, одного из крупнейших в стране, и активах ряда других связанных с фигурантом людей.

Речь идет о его супруге Наталье Быковской, в собственности которой 795 млн акций компании, а также экс-гендиректоре холдинга Максиме Басове (более 72 млн ценных бумаг), бывшем топ-менеджере Сергее Трибунском и его супруге Луизе Площанской (83 млн суммарно).

Уставный капитал «Русагро» разделен более чем на 958,5 млн обыкновенных акций. Стоимость арестованных бумаг оценили в 1,1 млрд рублей.

Генпрокуратура ранее потребовала передать активы государству. Как утверждают в ведомстве, в 2006–2014 годах Мошкович, будучи сенатором, продолжал заниматься бизнесом и выводил прибыль своих компаний за рубеж через офшоры.

Весной прошлого года суд в Москве арестовал Мошковича и Басова по уголовному делу о мошенничестве. Вину они не признали. Позднее основателя «Русагро» также обвинили в даче взятки.