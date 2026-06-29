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Владимир Путин вывел из временного госуправления активы производителя консервов «Главпродукт». Компанию национализировали почти год назад

The Insider
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Путин отменил передачу активов холдинга «Главпродукт», одного из крупнейших в России производителей консервов, во временное управление Росимущества. Это решение было принято спустя почти год после того, как компания была национализирована по решению суда, и фактически ставит точку в истории ее изъятия у американского собственника. 

Это следует из президентского указа, опубликованного накануне, 28 июня, заметил The Insider. 

Иллюстрация к материалу

Указ отменяет некоторые пункты перечня имущества, в отношении которого вводится временное управление. 

О каком перечне идет речь?

Перечень имущества «во временном управлении» появился в апреле 2023 года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия» иностранных государств — в частности, санкции против России. Он предполагал, что Россия может передавать под временное управление (как правило, Росимущества) недвижимость, ценные бумаги и доли в российских компаниях, которые принадлежат иностранцам из «недружественных» стран.

Первыми такая судьба постигли доли иностранцев в энергетической компании «Юнипро» (немецкая Uniper SA) и генерирующей компании «Фортум» (нидерландская Fortum). 

Компания «Главпродукт», известный производитель консервов, была передана Росимуществу в октябре 2024 года. 

В управление государства тогда передали 100% долей в уставном капитале «Главпродукта», Балтийского консервного завода и его владельца («Объединенные консервные заводы»), АО «Орелпродукт» и Верховского молочно-консервного завода. Всеми ими владеет ООО «Промсельхозинвест», который учредила американская корпорация Universal Beverage Company. Именно американским происхождением собственника объяснялась необходимость вмешательства российских властей.

Позже, в июле 2025 года, суд постановил национализировать активы холдинга. 

Несмотря на эти формальные изменения, в перечне имущества под временным управлением «Главпродукт» по-прежнему числился под управлением Росимущества. Новый указ президента исключает «Главпродукт» и доли других компаний холдинга из системы внешнего управления. 

Формально это может означать окончательную передачу холдинга в управление государства — не временное, а постоянное — с возможной дальнейшей продажей. В феврале этого года у «Главпродукта» сменилась управляющая компания: ею стала структура «Россельхозбанка» ООО «РСХБ-Финанс». 

Похожая судьба — за исключением национализации — была у французской компании Danone и ее долей в активах российской АО «Данон Россия». Доли иностранцев в компании были переданы в управление Росимуществу в июле 2023 года, а в марте 2024-го это решение отменили. «Данон Россия», однако, не был национализирован, поэтому аналитики тогда предполагали, что исключение компании может означать продажу активов холдинга в ближайшее время. Это и произошло: уже в мае того же года Danone продала активы в России компании из Татарстана.

«Главпродукт» был основан в 1999 году Леонидом Смирновым, американским бизнесменом русского происхождения. После передачи компании Росимуществу, как писал The Insider, к концу 2024 года контроль над ней фактически установило предприятие «Дружба народов», известное поставками продуктов Росгвардии и связанное с бывшим главой Минсельхоза Александром Ткачёвым. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

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