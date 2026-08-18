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Кандидат от коалиции Макрона Дарманен снялся с президентских выборов в пользу экс-премьера Филиппа, боясь второго тура с Меланшоном и Ле Пен

The Insider
Жеральд Дарманен Фото: Амори Корну / Ханс Лукас / picture alliance

Жеральд Дарманен Фото: Амори Корну / Ханс Лукас / picture alliance

Бывший министр юстиции Франции и член макронистского блока «Вместе за республику» Жеральд Дарманен объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента страны и призвал поддержать бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа. Он заявил, что «интерес страны заключается в том, чтобы не увеличивать число кандидатов», и выразил опасение, что во втором туре могут участвовать ультраправая Марин Ле Пен против левого Жан-Люка Меланшона. Что, по мнению Дарманена, усилит поляризацию общества. Об этом сообщает издание La Voix du Nord. 

Кроме того, Дарманен выразил сожаление, что блок не смог провести праймериз и выдвинуть единого кандидата. Также он призвал кандидата от Республиканской партии, в которой и сам состоял до вхождения в правительство Макрона в 2017 году, — Брюно Ретайо — «поддержать» макронистский блок. 

«Брюно Ретайо — человек весьма достойный, но я не консерватор. Надеюсь, он сможет нас поддержать и займет свое место — подобающее ему место». 

Дарманен предположил, что в случае победы Филиппа лучшей кандидатурой на пост премьер-министра был бы Ксавье Бертран, участвовавший в праймериз республиканцев перед президентскими выборами 2022 года, но проигравший. Сам Дарманен заверил, что работать в новом правительстве не собирается ни в каком качестве. 

Президентские выборы во Франции состоятся через 8 месяцев — 18 апреля 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет участвовать в них, так как находился у власти уже два срока. Кроме Филиппа, от макронистского блока в них планирует участвовать Габриэль Атталь. Ранее бывший премьер-министр Франсуа Байру призывал провести предварительные выборы и выдвинуть единого кандидата, который объединил бы макронистский блок, Республиканскую и Социалистическую партии, однако поддержки не нашел. 

Лидер правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сможет участвовать в президентских выборах, несмотря на приговор суда по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Согласно ему, она должна провести год под домашним арестом. Ле Пен подала апелляцию, которую, как ожидается, не успеют рассмотреть до выборов, а до ее рассмотрения приговор не может вступить в силу. Ранее суд сократил срок запрета на участие в выборах в качестве кандидата с пяти лет до 15 месяцев, которые отсчитываются от 31 марта 2025 года — момента вынесения приговора в первой инстанции — и к выборам уже истекут. Дарманен назвал Ле Пен более сильным кандидатом, чем ее однопартиец Жордан Барделла, который планировал участвовать в президентских выборах, если Ле Пен всё же запретят на них баллотироваться. 

По опросам, лидер левопопулистской партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон значительно уступает в популярности Филиппу, кроме того, у него один из самых высоких антирейтингов среди возможных кандидатов. Тем не менее Дарманен заявил, что Меланшон может набрать больше 20% голосов и пройти во второй тур. 

«[Насчет возможной победы Меланшона во втором туре] — никогда не знаешь наверняка. Я знаю многих левых, которые искренне являются республиканцами и считают Меланшона безумным экстремистом. Но они не собираются голосовать за крайне правых». 

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