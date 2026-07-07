Апелляционный суд Парижа смягчил приговор Марин Ле Пен. Он открывает для нее возможность баллотироваться на выборах президента в 2027 году

Парижский апелляционный суд во вторник, 7 июля, смягчил приговор для лидера ультраправых Марин Ле Пен. Вместо изначального приговора к пяти годам лишения права занимать госдолжности этот срок сократили до 15 месяцев, что может позволить Ле Пен принять участие в выборах 2027 года. Об этом пишут газеты Le Figaro и France 24.

Суд оставил в силе обвинительный приговор — он был вынесен еще в марте прошлого года. Ле Пен тогда признали виновной в хищениях госсредств и приговорили к лишению свободы на четыре года (два года домашнего ареста и два года условно), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Апелляционная инстанция снизила срок лишения свободы. Лидеру французской ультраправой партии «Национальное объединение» назначили три года лишения свободы (из них два года — условно и год — под домашним арестом), а также штраф в размере €100 тысяч.

Суд при этом существенно сократил срок, в который Ле Пен не сможет баллотироваться на государственные посты. Вместо изначально назначенных пяти лет он составит 15 месяцев.

Отсчет этого срока поражения в избирательных правах идет с 31 марта 2025 года — момента вынесения приговора в первой инстанции. Сокращение этого срока юридически открывает для Марин Ле Пен возможность баллотироваться на выборах президента Франции в следующем, 2027 году.

Однако обязательство носить электронный браслет на протяжении еще года может сделать президентскую кампанию Ле Пен политически и логистически сложной. Британская газета The Guardian отмечает, что сама политик ранее неоднократно говорила, что откажется от участия в выборах, если ей придется носить электронный браслет в это время.

Пока перспективы участия Ле Пен в президентских выборах остаются неясными. Вечером 7 июля она должна выступить с обращением по французскому телевидению, чтобы прояснить свою позицию, отмечает в разговоре с The Insider Жиль Ивальди, политолог и исследователь проекта Sciences Po.



Поддержка же у партии Ле Пен достаточно высока:

«Сейчас у „Национального объединения“ сильная поддержка в предвыборных опросах — около 35% [поддержали бы ее] в первом туре, и этот показатель примерно одинаков, независимо от того, кто главный кандидат: [председатель партии] Жордан Барделла или Марин Ле Пен. Партия получила около 30% на парламентских выборах 2024 года. Пока еще слишком рано делать окончательные выводы, но нельзя исключать победу ее на президентских выборах 2027 года. Многое будет зависеть от предвыборной кампании и состава других партий», — говорит Ивальди.

Слова же самой Ле Пен о том, что она может отказаться от участия в выборах, если будет носить электронный браслет, могли отражать ее действительную позицию еще до пересмотра дела, считает аналитик. Теперь же она может пересмотреть это заявление и всё же решить принять участие в выборах, однако для того, чтобы вести кампанию по всей стране, понадобится разрешение судьи на свободное перемещение.

Согласно материалам дела, в период с 2004 по 2016 год Ле Пен и ее соратники организовали схему, при которой средства, предназначенные для оплаты труда парламентских ассистентов, использовались для финансирования деятельности партии во Франции. Общая сумма хищений оценивалась в €6,8 млн.