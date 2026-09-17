Еврокомиссия предложила запретить детям до 13 лет соцсети и разрешить личные аккаунты только с 15 лет

Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act, который вводит единые для всего Евросоюза возрастные ограничения на использование социальных сетей. Детям младше 13 лет предлагается запретить доступ к соцсетям, а самостоятельно создавать аккаунты можно будет только с 15 лет.

Подростки от 13 до 15 лет смогут пользоваться соцсетями и видеоплатформами только через так называемые мини-аккаунты, которые создают и контролируют родители. Для них будут ограничены число контактов и время использования — максимум один час в день. Дети младше 13 лет смогут через родительские аккаунты пользоваться только специально разработанными детскими видеосервисами, также не более часа в день.

Законопроект также запрещает для несовершеннолетних ряд механизмов, которые Еврокомиссия считает вызывающими зависимость. Среди них бесконечная прокрутка без остановок, алгоритмические ленты, затягивающие пользователей в «кроличьи норы» потенциально вредного контента, системы вознаграждений и push-уведомления во время сна.

Профили несовершеннолетних должны быть закрытыми по умолчанию, а доступ к геолокации, камере и микрофону должен быть отключен. Платформам также придется ограничить нежелательные контакты со стороны незнакомцев и предоставить детям возможность управлять рекомендательными алгоритмами, включая их сброс. AI-компаньоны и чат-боты для несовершеннолетних должны быть отключены по умолчанию и не смогут имитировать межличностные отношения таким образом, чтобы формировать эмоциональную зависимость.

Для соблюдения возрастных ограничений онлайн-сервисы и магазины приложений должны будут использовать инструменты проверки возраста. Еврокомиссия, в частности, предлагает применять европейское приложение для подтверждения возраста, которое не хранит документы и биометрические данные пользователя. При регистрации нового аккаунта соцсети и видеоплатформы должны будут проверять возраст непосредственно, а для уже существующих профилей смогут использовать косвенные признаки, в том числе дату создания аккаунта или данные банковской карты.

Еще одно изменение касается ответственности самих технологических компаний. Крупнейшим платформам придется самостоятельно доказывать, что их сервисы безопасны для несовершеннолетних, и перед запуском новых функций представлять Еврокомиссии план соответствия требованиям, который дополнительно проверит независимый аудитор. За нарушение новых правил максимальный штраф может составить 6% годового мирового оборота компании. Еврокомиссия рассчитывает рассматривать наиболее серьезные дела в ускоренном порядке с окончательным решением в течение 90 дней.

О планах ввести единые ограничения председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала накануне во время ежегодного послания о положении Евросоюза. По ее словам, действующие механизмы социальных сетей отнимают у детей сон и внимание и могут способствовать тревожности, травле и самоповреждению. При подготовке законопроекта Еврокомиссия ориентировалась в том числе на опыт Австралии.

Австралия первой в мире ввела общенациональный запрет на социальные сети для детей младше 16 лет. Ограничение действует с декабря 2025 года, однако первые исследования показали его низкую эффективность. В июне The Insider писал, что спустя несколько месяцев после введения запрета соцсетями продолжали пользоваться 85% опрошенных австралийских подростков. После этого власти страны объявили о планах ужесточить законодательство.

Аналогичные ограничения готовят и отдельные страны ЕС. В частности Греция намерена запретить соцсети детям младше 15 лет с начала 2027 года. Ограничения также обсуждались во Франции, Испании и Чехии.

Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС. Только после согласования и принятия документа новые ограничения могут вступить в силу.