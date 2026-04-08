Власти Греции намерены запретить социальные сети для детей и подростков младше 15 лет. Об этом заявил в своих соцсетях премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По словам Мицотакиса, эти ограничения могут начать действовать уже с 1 января 2027 года. Соответствующие предложения будут вынесены на рассмотрение парламента этим летом.

В своем ролике в соцсетях Мицотакис обращается к детям:

«Это видео не залетит в топы и не станет вирусным. Но есть серьезная причина, по которой я хочу сказать вам кое-что. Я хочу поговорить с вами откровенно. В последние годы я общаюсь со многими родителями. И все они говорят мне примерно одно и то же: их дети плохо спят, легко тревожатся и постоянно сидят в телефонах. Но я также разговариваю со многими из вас. Многие говорят мне, что устают от сравнений, от комментариев, от давления быть все время онлайн. И моя позиция ясна: когда ребенок проводит часы перед экраном, его мозг не отдыхает. Поэтому мы решили пойти на шаг трудный, но необходимый — запретить доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. <...>



Я уверен, что многие из младших рассердятся на меня. Если бы я был в вашем возрасте, возможно, я бы тоже рассердился. Но наша роль — и моя роль — не в том, чтобы всегда быть приятными. Даже если сегодня вы не согласны, я просто хочу, чтобы вы подумали об этом и обсудили это со своими подругами и друзьями. Если что-то заставляет нас чувствовать себя более тревожными, хуже или менее хорошими, чем мы есть на самом деле, — возможно, стоит нажать на тормоз».

В обращении министр обратил внимание на дизайн и модели соцсетей, которые способствуют «скроллингу». Ограничения подобного контента, по его словам, нужны «ради защиты самостоятельности и свободы» детей.

О планах Греции ввести соответствующий запрет еще в феврале сообщало агентство Reuters. Проведенный тогда же опрос общественного мнения в стране показал, что его поддерживают 80% опрошенных.

Подобные запреты также рассматривают власти Франции, Великобритании, Испании и Чехии. Сейчас закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться большинством социальных сетей, действует в Австралии. Он вступил в силу 10 декабря 2025-го и сделал Австралию страной с самыми жесткими из принятых в демократических государствах ограничениями на использование соцсетей подростками.