Австралийский запрет на соцсети для детей не действует — 85% подростков всё равно ими пользуются — исследование

Австралийский запрет на социальные сети для подростков младше 16 лет почти не повлиял на их привычки в интернете — таков вывод одного из первых исследований, оценивающих эффект этой меры. Результаты опубликованы в British Medical Journal группой австралийских ученых.

В декабре Австралия запретила пользователям младше 16 лет регистрироваться в Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетях — власти объясняли это необходимостью защитить детей от травли в сети и «хищнических алгоритмов». Однако исследователи не нашли убедительных доказательств того, что подростки стали меньше пользоваться соцсетями после введения запрета. Авторы исследования написали:

«Мы обнаружили недостаточно доказательств того, что воздействие закона оказало какой-либо существенный эффект на использование соцсетей подростками младше 16 лет на раннем этапе».

Для исследования ученые опросили более 400 молодых пользователей соцсетей — сначала непосредственно перед вступлением ограничений в силу, а затем повторно через три месяца. У возрастной группы 12–13 лет показатели почти не изменились, у 14–15-летних использование соцсетей немного снизилось, а у пользователей 16 лет и старше — выросло. По словам авторов, первые месяцы действия закона характеризовались ограниченным внедрением, неполным соблюдением требований и массовым обходом ограничений — несовершеннолетние пользователи входили в соцсети через аккаунты, зарегистрированные на взрослых, создавали фейковые профили или использовали приватные браузеры.

Австралия стала первой, кто ввел подобный запрет, и теперь рассматривается как возможный образец для других государств. Аналогичные меры уже введены или обсуждаются в Великобритании, Индонезии, ОАЭ и Новой Зеландии.

Технологическим компаниям грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов ($34 млн), если они не докажут, что предпринимают реальные усилия по выявлению несовершеннолетних пользователей. В марте Австралия обвинила Facebook, TikTok и YouTube в невыполнении этих обязательств. Министр по делам коммуникаций Аника Уэллс заявила тогда:

«Австралийские передовые законы о соцсетях не бесполезны. Это крупные технологические компании отказываются их соблюдать. Ничего из этого невозможным не является — и даже не сложно для инновационных компаний с миллиардными оборотами».

Австралийская комиссия по онлайн-безопасности (eSafety Commission) отдельно заявила о «серьезной обеспокоенности» действиями Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube. Сами платформы пообещали соблюдать новые правила, но предупредили, что запрет может, напротив, подтолкнуть подростков к нерегулируемым и более опасным уголкам интернета. По закону именно соцсети обязаны проверять возраст австралийских пользователей и доказывать, что приняли «разумные меры» для отсева несовершеннолетних — некоторые платформы для этого используют ИИ-инструменты для оценки возраста по фотографиям, другие позволяют подтвердить возраст через загрузку документа.

В декабре прошлого года платформа Reddit подала иск в Верховный суд Австралии, требуя признать решение о запрете соцсетей для детей и подростков незаконным.