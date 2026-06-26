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Новости

В Австралии решили ужесточить закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет — ограничения «не работают, как задумывалось»

The Insider
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Власти Австралии готовят поправки, которые должны сделать жестче закон о запрете социальных сетей для пользователей младше 16 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, выступая в парламенте, передает Associated Press. По его словам, действующие ограничения работают не так, как задумывалось.

Закон, запрещающий детям младше 16 лет иметь аккаунты в Facebook, Instagram, YouTube и ряде других платформ, вступил в силу 10 декабря прошлого года — Австралия стала первой страной в мире, принявшей подобную меру. С тех пор похожие шаги начали обсуждать и другие государства: на прошлой неделе о планах запретить детям до 16 лет доступ к части онлайновых платформ объявила Британия, аналогичные ограничения рассматривают Канада, Бразилия, Индонезия, Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея.

Альбанезе сообщил парламенту в четверг, что правительство ищет способы сделать запрет более действенным:

«Мы занимаемся этим в приоритетном порядке — с подобной проблемой не сталкивались предыдущие поколения, поэтому всё так непросто».

В пятницу в эфире Australian Broadcasting Corp. премьер-министр уточнил, что власти проверяют, обладают ли действующие нормы достаточной силой и располагает ли комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман Грант всеми необходимыми полномочиями. Сами платформы — Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitter (X), Kick, Reddit, Threads и Twitch — рискуют получить штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($34 млн), если не предпримут «разумных» шагов для удаления аккаунтов несовершеннолетних. В апреле Инман Грант говорила, что рассматривает судебный иск против Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube, обвиняя их в недостаточных усилиях по блокировке детских аккаунтов.

Эксперт по информационным наукам из RMIT University Лиза Гивен считает, что планы по ужесточению закона стали ответом на данные о его неэффективности — в том числе на собственную статистику eSafety, опубликованную в марте, согласно которой семь из десяти детей младше 16 лет с декабря так и не удалили аккаунты в Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok.

Похожий вывод сделали и авторы исследования, опубликованного на этой неделе в British Medical Journal: подростки в Австралии продолжают пользоваться соцсетями, несмотря на запрет, — таких оказалось 85% из числа опрошенных 12–17-летних.

По мнению Гивен, регулятору либо нужно дать больше полномочий, либо искать другой механизм исполнения закона, а судам предстоит определить, что считать «разумными шагами» по ограничению доступа детей к платформам. Альбанезе также сообщил, что правительство намерено внести закон о «цифровой обязанности заботы», который обяжет платформы отвечать за прогнозируемый вред от контента и алгоритмов.

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