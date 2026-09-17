В США приговорили к 20 годам боевика, инструктировавшего террористов, атаковавших «Крокус»

Федеральный суд США приговорил к 20 годам тюрьмы Мохаммада Шарифуллу — афганца, которого следствие связывает с терактом в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. По данным Минюста США, Шарифулла от имени группировки ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К) передавал нападавшим инструкции по обращению с автоматами Калашникова и другим оружием, а также поддерживал с ними связь во время самого нападения.

Приговор вынес федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния. Шарифуллу признали виновным в почти десятилетнем участии в заговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации. По версии обвинения, он входил в структуру ИГИЛ-К с 2016 года до задержания в 2025-м и был причастен более чем к десятку атак — вел разведку, передавал сообщения между боевиками, перевозил смертников и оружие, а также снимал видео взрывов для пропаганды группировки.

Ключевым эпизодом дела стал взрыв в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года во время эвакуации американских военных и гражданских лиц. По материалам суда, руководство ИГИЛ-К поручило Шарифулле проверить дорогу к аэропорту на отсутствие блокпостов «Талибана». Убедившись, что маршрут свободен, он сообщил об этом кураторам, а спустя несколько часов, около 17:36, боевик ИГИЛ-К Абдул Рахман аль-Логари, знакомый Шарифулле по совместному заключению в афганской тюрьме, привел в действие бомбу, спрятанную на теле. Погибли 13 американских военнослужащих и около 160 гражданских.

Помимо Кабула и «Крокуса», следствие установило причастность Шарифуллы к нападению 20 июня 2016 года на непальских охранников канадского посольства в Кабуле — он готовил смертника и доставил его к месту атаки. Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что Шарифулла «провел почти десятилетие, управляя ужасной кампанией террора» и способствовал гибели десятков людей.

Дело расследовало Вашингтонское отделение ФБР, обвинение поддержали прокуроры Восточного округа Вирджинии и отдела по борьбе с терроризмом Минюста США.