Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», передает агентство «Интерфакс».

По делу о теракте проходили 19 подсудимых. Четверо из них — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов – приговорены к пожизненному заключению. РБК уточняет, что часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть — в колонии особого режима. Суд также назначил каждому в виде штрафа в размере 990 тысяч рублей.

Их 11 пособников, перевозивших оружие, суд также приговорил к пожизненному лишению свободы. ТАСС ранее писал, что сторона обвинения запрашивала пожизненные сроки для 15 подсудимых.

Еще четверо подсудимых, которые, по версии следствия, предоставили нападавшим автомобиль и квартиру, получили от 19 до 22 лет лишения свободы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года, перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные нападавшие ворвались в здание концертного зала, открыли огонь и устроили поджог. Погибли более 140 человек, сотни получили ранения.

На следующий день, 23 марта, ФСБ объявила о задержании 11 подозреваемых, включая четырех непосредственных участников нападения. Они были доставлены в Басманный суд с видимыми следами пыток. Telegram-каналы в тот же день распространили видео, на котором силовики отрезают ухо одному из задержанных и заставляют съесть его. Российские власти факта пыток не признали.

О завершении расследования дела СК отчитался в июне прошлого года. Потерпевшими по делу были признаны более 2300 человек.