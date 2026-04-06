ФСИН: Осужденный по делу о теракте в «Крокусе» Юсуфзода Якубджони покончил с собой. Другой фигурант дела совершил попытку суицида

Один из осужденных на пожизненное заключение по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главное управление ФСИН по Москве. 

«На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка», — заявили в ведомстве. О случившемся стало известно благодаря камерам наблюдения. Имя осужденного официально не раскрывается. 

Телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники заявили, что покончил с собой 37-летний Юсуфзода Якубджони Давлатхон. Shot пишет, что его пытались реанимировать и доставили в больницу, но через несколько часов он скончался. Давлатхон был приговорен к пожизненному заключению за соучастие в теракте — он переводил деньги на оплату жилья его исполнителям. 

Обновлено: Как сообщает «Коммерсантъ», попытку самоубийства предпринял еще один осужденный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Джабраил Аушев, находившийся в пересыльной тюрьме «Красная Пресня». Его смогли спасти. Он был осужден на пожизненное заключение за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Попытки покончить с собой он предпринимал и ранее, в ходе суда. 

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года, перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные нападавшие ворвались в здание концертного зала, открыли огонь и устроили поджог. Погибли более 140 человек, сотни получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». По данным американской разведки, а также спецслужб Ирана, за терактом стоит афганский филиал группировки — «Вилаят Хорасан».

На следующий день, 23 марта, ФСБ объявила о задержании 11 подозреваемых, включая четырех непосредственных участников нападения. Они были доставлены в Басманный суд с видимыми следами пыток. Telegram-каналы в тот же день распространили видео, на котором силовики отрезают ухо одному из задержанных и заставляют съесть его. Российские власти факта пыток не признали. Юсуфзоду Якубджони задержали 1 апреля. Всего перед судом предстали 19 обвиняемых, 15 из них получили пожизненные сроки, еще 4 — которые, по версии следствия, предоставили нападавшим автомобиль и квартиру, получили от 19 до 22 лет лишения свободы.

