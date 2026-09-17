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Нового начальника снабжения полиции Подмосковья арестовали по делу о хищении топлива для служебных автомобилей на 100 млн рублей

The Insider
Фото: BezFormata

Фото: BezFormata

Мещанский суд Москвы 16 сентября отправил под стражу начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД по Московской области Геннадия Пешкова. Это следует из карточки дела на портале московских судов. Пешкову вменяют в вину растрату в особо крупном размере. По данным РБК, дело связано с хищением топлива для служебных автомобилей подмосковной полиции на сумму не менее 100 млн рублей.

Пешков возглавил ЦХиСО после задержания предыдущего руководителя Алексея Суярова по тому же делу. Согласно открытым данным, нчальником центра Пешков стал 10 сентября — через три дня после ареста Суярова. До предъявления обвинения Пешков проходил по делу свидетелем, а на протокол его допроса следствие ссылалось, когда добивалось ареста других фигурантов.

По данным источников РБК, Пешков возглавлял комиссию, которая принимала топливо, поставляемое для нужд подмосковной полиции. Следствие считает, что с марта по сентябрь 2026 года фигуранты похищали часть бензина и дизельного топлива, закупленного по госконтракту для служебного автотранспорта. Общую стоимость похищенного оценивают не менее чем в 100 млн рублей, потерпевшим по делу признано ГУ МВД по Московской области.

Ранее по этому делу задержали бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД — начальника тыла генерал-майора Сергея Малькова, Суярова и начальницу одного из отделов ЦХиСО Анну Левину. Всех троих уволили из МВД и отправили под арест. Также в СИЗО находится председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов. Компании принадлежит сеть АЗС «Трасса».

По версии следствия, в хищении участвовали также трое топ-менеджеров «Евротранса». В одно производство с делом о растрате объединены еще два дела об особо крупной краже и дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанное, по данным РБК, с хищением средств банка «Ак Барс».

«Евротранс» одновременно испытывает проблемы с обслуживанием долга. 7 сентября Московская биржа зафиксировала дефолт по семи биржевым выпускам облигаций компании. Общий объем находящихся в обращении биржевых и корпоративных облигаций «Евротранса» составляет 27,1 млрд рублей.

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Публикация:«Нового начальника снабжения полиции Подмосковья арестовали по делу о хищении топлива для служебных автомобилей на 100 млн рублей»

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