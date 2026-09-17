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Зеленский назначил Антона Ковальского и. о. генпрокурора после скандальной отставки Кравченко

The Insider
Антон Ковальский. Фото: пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры

Антон Ковальский. Фото: пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского. Соответствующий указ № 946/2026 опубликован 17 сентября. В указе говорится, что решение принято на основании закона о правовом режиме военного положения.

Ковальский работает в органах прокуратуры с 2011 года. Как пишет «Суспільне», он начинал старшим следователем, затем работал в прокуратуре Винницкой области и был заместителем руководителя областной прокуратуры. В ноябре 2021 года Ковальский возглавил Черновицкую областную прокуратуру, а с 1 июля 2025 года руководил прокуратурой Хмельницкой области.

Еще 15 сентября «Українська правда» называла Ковальского одним из основных кандидатов на пост генпрокурора. По данным источников издания, другим кандидатом был руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов, однако более вероятным издание считало назначение Ковальского. Пока еще Ковальский не стал генпрокурором на постоянной основе — Зеленский только возложил на него исполнение обязанностей.

Ковальский сменил Руслана Кравченко, чья отставка произошла на фоне конфликта Офиса генпрокурора с антикоррупционными органами. В начале сентября НАБУ и САП провели операцию по делу о преступной организации, которая, по версии следствия, «крышевала» мошеннические кол-центры. Антикоррупционные органы заявили, что группу возглавлял один из руководителей Офиса генпрокурора. «Українська правда» сообщала об обысках в том числе у Кравченко, однако его пресс-секретарь отрицала проведение следственных действий дома или в кабинете генпрокурора.

На фоне расследования Кравченко 7 сентября написал заявление об отставке. В ночь на 14 сентября он на служебном автомобиле уехал из Украины, объяснив поездку зарубежной командировкой, а утром заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко обвинял Кривоноса в подделке документов и фиктивном усыновлении и утверждал, что Зеленский ранее оказывал на него давление, чтобы подозрение не было подписано.

Вечером того же дня Офис генпрокурора опроверг утверждение о том, что Кривоносу в установленном законом порядке сообщили о подозрении. В ведомстве заявили, что для этого не было правовых оснований, а внесенные в Единый реестр досудебных расследований отметки о подозрении были отменены. Сам Кравченко настаивал, что подписал документ законно и отправил его Кривоносу официальным способом.

14 сентября Зеленский отстранил Кравченко от должности и призвал Верховную раду поддержать его увольнение. 15 сентября после решения парламента президент подписал указ об окончательном увольнении Кравченко с поста генпрокурора.

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Публикация:«Зеленский назначил Антона Ковальского и. о. генпрокурора после скандальной отставки Кравченко»

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