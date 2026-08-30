Экспорт российской пшеницы в сентябре рухнет на 52–62,5% и станет минимальным с 2010 года — «Совэкон»

Экспорт российской пшеницы в сентябре может составить всего 1,8–2,3 млн тонн — на 52,1–62,5% меньше, чем годом ранее, прогнозирует аналитическая компания «Совэкон». В таком случае поставки окажутся минимальными для сентября с 2010 года. На фоне проблем с экспортом российская пшеница за последний год подешевела на внутреннем рынке более чем на 40%.

В сентябре 2025 года Россия экспортировала 4,8 млн тонн пшеницы, а средний показатель за последние 5 лет составлял 4,9 млн тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также ожидает заметного сокращения поставок в сентябре, однако конкретного прогноза пока не приводит, пишет «Коммерсантъ». В августе Россия, по оценке «Совэкона», экспортировала около 2 млн тонн пшеницы — на 55,6% меньше, чем год назад, и на 60% меньше среднего показателя за пять лет.

Экспорт начал резко сокращаться во второй половине июля после повреждения украинскими беспилотниками и остановки терминалов в Азовском и Черном морях. В начале августа российское зерно отгружали только из 8 портов против 29 годом ранее. Экспортеры стали активнее использовать железнодорожные маршруты, порты Балтики и северо-запада России, а также наращивать поставки в Казахстан, другие страны Центральной Азии и Азербайджан, однако заменить выпавшие мощности пока не удалось.

Из-за невозможности вывезти значительную часть урожая зерно дешевеет внутри России. Пшеница пятого класса к 30 августа стоила в среднем 7,4 тысячи рублей за тонну — на 42% дешевле, чем год назад. Пшеница четвертого класса за тот же период подешевела на 41,1%, до 8,3 тысячи рублей за тонну. При этом себестоимость выращивания пшеницы в одном из опрошенных «Коммерсантом» хозяйств оценивают примерно в 12 тысяч рублей за тонну.

28 августа власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за остановки портов и скопления зерна у производителей. Через Азово-Черноморский бассейн проходило 80–90% российского экспорта зерна. После остановки судоходства по Азово-Донскому морскому каналу и повреждения терминалов в Новороссийске и Тамани перенаправить сопоставимые объемы через другие российские порты оказалось невозможно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что при отсутствии новых крупных атак на портовую инфраструктуру падение экспорта могло уже достичь дна. Поставки, по его словам, могут начать восстанавливаться по мере развития альтернативных маршрутов. При сохранении низких цен сельхозпроизводители, напротив, предупреждают о возможном сокращении посевных площадей в следующем году.