Цены на зерно выросли до максимума с 2023 года из-за эскалации в Черном море. Экспорт из Украины и РФ некому компенсировать — аналитик

Цены на пшеницу на Чикагской бирже выросли до самого высокого уровня с июля 2023 года из-за опасений рынка, что дальнейшая эскалация войны России против Украины приведет к перебоям с поставками из черноморского региона. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Зерно подорожало до $7,52 за бушель. Экспорт из Украины и России, на которые приходится почти 30% всех мировых поставок, упал на десятки процентов, а компенсировать эти потери сейчас некому, пояснил The Insider аналитик рынка зерновых и масличных культур Rabobank Андрик Пайен.

По данным Bloomberg, цена на пшеницу за август подскочила на 19%, поскольку рынок опасается нового обострения войны в Черном море, что еще сильнее ограничит работу портов и зерновых терминалов. По мнению аналитиков The Wall Street Journal, сейчас рынок переживает самый острый кризис в своей современной истории — сильнее, чем в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас значительного физического дефицита зерна на рынке не наблюдается, отметил в беседе с The Insider аналитик Rabobank Андрик Пайен. Однако резкое снижение поставок из России и Украины, на которые приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, приведет к дальнейшему росту цен:

«Точно оценить потерю доли рынка [Россией и Украиной] из-за текущих сбоев пока затруднительно. Однако экспорт из обеих стран существенно сократился по сравнению с историческими показателями. Украинский экспорт в первой половине августа составил около 300 тысяч метрических тонн по сравнению 1,891 млн метрических тонн за весь август 2025 года. Российский экспорт пшеницы также находится значительно ниже нормы: средний показатель за пять лет за август составляет около 5 млн метрических тонн, тогда как текущие поставки лишь немного превышают 2 млн метрических тонн. Перспективы [дефицита] будут зависеть от того, насколько быстро Россия и Украина смогут наладить жизнеспособные альтернативные маршруты экспорта. Это особенно критично для Украины, поскольку низкий уровень воды в Дунае из-за засухи ограничивает пропускную способность барж, направляющихся в [румынский] порт Констанца. У России есть доступ к альтернативным балтийским портам и сухопутным маршрутам. Однако перенаправление грузов приведет к удорожанию транспортировки и увеличению сроков доставки. В конечном итоге ожидается, что пшеница из обеих стран поступит на мировой рынок, но сроки остаются неопределенными, а объемы могут оказаться ниже, поскольку альтернативные маршруты не могут полностью компенсировать мощности черноморских портов. Если сбои продолжатся, дополнительные расходы, связанные с изменением маршрутов экспорта, скорее приведут к росту цен для импортеров, чем к немедленному физическому дефициту».

Рынок, как отмечает Пайен, изучает альтернативные источники поставок пшеницы. Среди потенциальных экспортеров — Европейский союз, Аргентина, США и Австралия.

Их способности, впрочем, ограничены: ряд стран столкнулись со снижением урожая из-за неблагоприятных погодных условий, а у Австралии и Аргентины возможности экспорта сейчас снижены из-за завершения у них маркетингового года — старых запасов уже мало, а новый урожай еще не созрел. Альтернативные экспортеры могут лишь частично сгладить дефицит, но вряд ли способны оперативно и без повышения цен заместить весь объем.

Как отмечает Bloomberg, Россия и Украина — ключевые поставщики зерна на Ближний Восток, в Африку и Азию. Там находятся наиболее бедные страны, которые критически зависят от дешевого зерна из черноморского региона.