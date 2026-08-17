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Урожай овощей и зерна в Европе рухнул из-за жары и засухи, французские фермеры говорят о «беспрецедентном» кризисе — The Guardian

The Insider
Иллюстрация к материалу

Череда сильных волн жары и усиливающаяся засуха охватили сельское хозяйство почти всей Европы, в результате чего производители овощей и зерновых предупреждают о «катастрофическом» неурожае, пишет The Guardian.

Во Франции урожай овощей просел, по словам самих фермеров, «весьма значительно»: кабачков собрали на 25% меньше, салата — на 35%, гороха — на 40%, брокколи — на 60%, а артишоков — на 50–100%. Объединение Prince de Bretagne, куда входят более 1300 овощеводов Бретани, потребовало «срочных мер» из-за «драматичного» падения урожайности и качества продукции.

Развитие растений остановили температуры, регулярно превышавшие 30°C и нередко доходившие до 35°C, почти полное отсутствие дождей и горячий ветер. Обычно один из регионов страдает меньше и компенсирует потери остальных, объяснил Le Monde Эрик Легра из французской ассоциации производителей консервированных и замороженных овощей, объединяющей 4400 хозяйств. Он сказал:

«В этом году пострадали все наши основные зоны производства, причем одновременно».

В то же время Министерство сельского хозяйства Франции — крупнейшего производителя зерна в Европе — ожидает, что сбор кукурузы окажется на 35% ниже уровня 2025 года и составит около 9 млн тонн, причем столько в стране не собирали с 1980 года. Отчасти это объясняется переходом фермеров на другие культуры, например на подсолнечник, признают в министерстве, но сказалась и жара, ударившая по кукурузе на критических стадиях ее роста.

Жара влияет и на животноводство. Молочные коровы начинают испытывать тепловой стресс уже при 25°C, и многие хозяйства сообщили о падении надоев на 10–15%, а теперь опасаются нехватки зимних кормов. По данным статистической службы Agreste, заготовка сена оказалась примерно на 30% ниже средних показателей 1989–2018 годов, причем дефицит «усугубляется и затрагивает всё больше регионов». Пострадало и производство яиц — из-за массового падежа птицы, особенно в июньскую жару, страна недополучает около 1 млн яиц в сутки.

В Италии засуха разной степени тяжести охватила около 60% сельхозземель, подсчитала крупнейшая фермерская организация страны Coldiretti. Урожай кукурузы, риса и сои, а также овощей и фруктов резко упал, надои сократились на 20%, а общий ущерб отрасли с учетом пожаров и штормов превысил €3 млрд. Особенно тяжелое положение сложилось в долине По, где сосредоточено около 80% итальянского рисоводства: чтобы спасти сезон, хозяйства впервые перешли на полив полей через неделю. В Испании сбор зерновых упал на 35% в Кастилии и Леоне, на 49% — в Мадридском регионе и на 24% — в Андалусии, а национальная федерация виноделов прогнозирует падение производства вина в 2026 году на 20%. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню пообещал аграриям €145 млн немедленной помощи и «структурные меры поддержки и инвестиций» в бюджете 2027 года.

Ранее из-за обмеления Дуная Румыния впервые за всё время эксплуатации единственной в стране АЭС «Чернаводэ» осталась без атомной генерации — последний работающий энергоблок был остановлен 13 августа, как сообщило Министерство энергетики страны. Первый энергоблок отключили еще 28 июля по той же причине.

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